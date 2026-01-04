scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Rashifal 5 जनवरी 2026: वृश्चिक राशि वालों को भाग्य का मिलेगा पूरा साथ, जानें क्या कहती है आपकी राशि

Aaj ka Rashifal 5 जनवरी 2026, Horoscope Today: वरिष्ठ अधिकारियों से मेलजोल बढ़ाने में आप सफल रहेंगे. आपकी प्रबंधन क्षमता और आत्मविश्वास आपको कार्यक्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा.

Advertisement
X
all horoscope
all horoscope

मेष: परिवार पर रहेगा पूरा फोकस
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने वाला रहेगा. घर की सुख-सुविधाओं की वस्तुओं की खरीदारी हो सकती है. आप निजी मामलों में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे और अपनों का साथ आपको आत्मविश्वास से भर देगा. आर्थिक गतिविधियां तेज रहेंगी, लेकिन ध्यान रहे कि संकीर्ण सोच से बचें और बड़प्पन दिखाएं.

शुभ अंक: 5, 7, 9

शुभ रंग: गुलाबी लाल

सम्बंधित ख़बरें

New Year 2026 Prediction
2026 में सूर्य-मंगल-गुरु की स्ट्रॉन्ग पोजिशन, 5 ज्योतिषविदों ने बताया कितना शुभ नया साल
Shani Gochar 2026
5 राशियों पर साढ़ेसाती-ढैय्या, जानें पिता सूर्य के साल में कैसी है पुत्र शनि की चाल
साल 2026 किन राशियों के लिए रहेगा शुभ?
Today's Horoscope: आज कैसा रहेगा आपका दिन, क्या होगा SUCCESS मंत्र? जानें राशिफल
मेष से लेकर मीन तक, जानें अपना आज का भविष्यफल

आज का उपाय: भगवान शिवशंकर की सपरिवार पूजा करें. 'ओम् नमः शिवाय' का जाप करें.

वृष: साहस और पराक्रम में होगी वृद्धि
वृष राशि वालों के लिए आज का दिन साहसिक प्रयासों को बल देने वाला है. सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और भाई-बहनों के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे. व्यापारिक चर्चाओं में आपको सफलता मिलेगी और आपका सम्मान समाज में बढ़ेगा. लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें, सफलता निश्चित है.

शुभ अंक: 2, 5, 6, 7

शुभ रंग: सिल्वर

आज का उपाय: शिव अभिषेक करें और 'ओम् सों सोमाय नमः' का जाप करें.

मिथुन: घर में खुशियों का आगमन
मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन उत्सव जैसा रहेगा. घर में मेहमानों का आना-जाना हो सकता है और आप अपनों के साथ खुशनुमा पल बिताएंगे. वरिष्ठ अधिकारियों से मेलजोल बढ़ाने में आप सफल रहेंगे. आपकी प्रबंधन क्षमता और आत्मविश्वास आपको कार्यक्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा.

Advertisement

शुभ अंक: 2, 5, 7

शुभ रंग: आसमानी

आज का उपाय: महादेव की पूजा करें और जीवन में भव्यता का संकल्प लें.

कर्क: रचनात्मकता दिखाएगी अपना कमाल
कर्क राशि के जातकों के लिए समय बहुत ही श्रेष्ठ है. आज आप कुछ नया और रचनात्मक करने की सोचेंगे. कामकाज में तेजी आएगी और आपके कौशल से लोग प्रभावित होंगे. करीबियों का पूरा सहयोग मिलेगा और आप कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं. यात्रा के भी योग बन रहे हैं.

शुभ अंक: 2, 5, 7

शुभ रंग: हल्का गुलाबी

आज का उपाय: शिव परिवार की पूजा करें. नया सोचने और करने पर जोर दें.

सिंह: निवेश में बरतें सावधानी
सिंह राशि वालों को आज पैसों के लेनदेन में थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है. बजट बनाकर चलना आज आपके लिए हितकर रहेगा. विदेशी संपर्कों से लाभ होने की संभावना है, लेकिन न्यायिक मामलों में धैर्य बनाए रखें. करियर में निरंतरता बनाए रखना आज आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए.

शुभ अंक: 1, 2, 5, 7

शुभ रंग: गहरा गुलाबी

आज का उपाय: 'ओम् नमः शिवाय' का निरंतर जाप करें और महादेव का आशीर्वाद लें.

कन्या: करियर में मिलेगी बड़ी सफलता
कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन उपलब्धियों भरा रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपको आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं. चारों ओर से इच्छित परिणाम मिलने से आपका उत्साह चरम पर होगा. प्रतिस्पर्धा में आप दूसरों से आगे रहेंगे और सबका भरोसा जीतने में सफल होंगे.

Advertisement

शुभ अंक: 2, 5, 7

शुभ रंग: मूनलाइट

आज का उपाय: शिव जी का अभिषेक करें और किसी शुभ कार्य की पहल करें.

तुला: शासन-सत्ता से होगा लाभ
तुला राशि वालों के लिए सरकारी और प्रशासनिक कार्यों में सफलता के योग हैं. प्रबंधन के प्रयासों में तेजी आएगी और आपकी नेतृत्व क्षमता में सुधार होगा. बड़ों का आशीर्वाद और सहयोग आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा. व्यापार में तेजी रहेगी और आप अवसरों का सही लाभ उठा पाएंगे.

शुभ अंक: 2, 5, 6

शुभ रंग: दूधिया

आज का उपाय: महादेव की पूजा करें और जरूरतमंदों का सहयोग करें.

वृश्चिक: भाग्य का मिलेगा पूरा साथ
वृश्चिक राशि वालों के लिए आज भाग्य चमकने वाला है. लंबी दूरी की यात्रा के योग हैं और आपके पुण्य कार्यों में वृद्धि होगी. आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी. व्यक्तिगत संबंधों में विश्वास और मजबूती आएगी. जनकल्याण के कार्यों से जुड़कर आप मानसिक शांति का अनुभव करेंगे.

शुभ अंक: 5, 7, 9

शुभ रंग: लाल

आज का उपाय: भगवान शिव की पूजा करें और अपनी आस्था को और दृढ़ करें.

धनु: जल्दबाजी से बचें, धैर्य रखें
धनु राशि वालों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा. किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर फैसला लेने में जल्दबाजी न करें. सौदों और अनुबंधों में सावधानी बरतें. साझीदारों का सहयोग तो मिलेगा, लेकिन आपको खुद भी सतर्क रहना होगा. क्षमा भाव बनाए रखें और अनावश्यक विवादों से दूर रहें.

Advertisement

शुभ अंक: 2, 3, 7

शुभ रंग: केशरिया

आज का उपाय: शिव परिवार की पूजा करें और स्वभाव में विनम्रता रखें.

मकर: टीमवर्क से होगा बड़ा फायदा
मकर राशि वालों के लिए आज मिलकर काम करना फलदायी रहेगा. व्यापार में आपका प्रभाव बढ़ेगा और आप स्मार्ट वर्किंग पर जोर देंगे. मित्रों और सहकर्मियों का भरोसा आप पर बना रहेगा. औद्योगिक कार्यों को समय पर पूरा करने की कोशिश करें और लेनदेन में पूरी स्पष्टता रखें.

शुभ अंक: 2, 5, 7, 8

शुभ रंग: फिरोजी

आज का उपाय: महादेव का अभिषेक करें और अपने वचनों पर अडिग रहें.

कुंभ: मेहनत ही दिलाएगी सफलता
कुंभ राशि वालों को आज आलस्य का त्याग कर मेहनत पर ध्यान देना होगा. विरोधियों की सक्रियता बढ़ सकती है, इसलिए अपने काम में कोई कसर न छोड़ें. सेवा क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय अच्छा है. उधार के मामलों में सावधानी रखें और जोखिम भरे कार्यों से दूर रहें.

शुभ अंक: 2, 5, 7, 8

शुभ रंग: एक्वा ब्लू

आज का उपाय: 'ओम् सों सोमाय नमः' का जाप करें और तार्किक सोच रखें.

मीन: अपनों के साथ बीतेगा सुखद समय
मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन मनोरंजन और भ्रमण वाला रहेगा. प्रियजनों के साथ आपके संबंध और मधुर होंगे. आप अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहेंगे और मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा. शिक्षण और प्रशिक्षण के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी. सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ें.

Advertisement

शुभ अंक: 2, 5, 6

शुभ रंग: चांदी जैसा (सिल्वर)

आज का उपाय: शिव पूजा करें और अपनी स्किल्स को बेहतर बनाने पर ध्यान दें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement