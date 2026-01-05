scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Career Rashifal 5 January 2026 (करियर राशिफल): धनु राशि वाले अनजान सहयोगियों से रहें सावधान, जानें क्या है आपकी राशि का हाल

Aaj ka Career Rashifal 5 January 2026 (करियर राशिफल): सामंजस्य बिठाकर आगे बढ़ने से आपके काम आसान होंगे. व्यापार में आ रही बाधाएं दूर होंगी . आपके विविध प्रयास सफल होंगे.

Advertisement
X
career horoscope
career horoscope

मेष: प्रबंधन और प्रशासन में बढ़ेगी सक्रियता
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन पेशेवर मजबूती लेकर आया है. आपका पूरा ध्यान प्रबंधन के कार्यों पर रहेगा. आपको अपने पेशेवर प्रशिक्षण का पूरा लाभ मिलेगा. अनुभवी लोगों की सलाह आज आपके लिए मील का पत्थर साबित होगी. शासन और प्रशासन से जुड़े कार्यों में आपकी सक्रियता बढ़ेगी, जिससे आपकी स्थिति समाज और कार्यक्षेत्र में और भी मजबूत होगी.

वृष: कार्य विस्तार की योजनाएं होंगी सफल
वृष राशि वालों के लिए आज का दिन व्यापारिक विस्तार का है. आपकी कार्यशैली दूसरों को प्रभावित करेगी और आप बड़ी योजनाओं का हिस्सा बन सकते हैं. सामंजस्य बिठाकर आगे बढ़ने से आपके काम आसान होंगे. व्यापार में आ रही बाधाएं दूर होंगी . आपके विविध प्रयास सफल होंगे.

मिथुन: साहस और पराक्रम से मिलेगी सफलता
मिथुन राशि के जातक आज पारिवारिक व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे. अपनों का सहयोग आपके काम को आसान बना देगा. आज आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, जिससे अधूरे मामले सुलझेंगे. उद्यमियों के लिए आज का दिन विशेष रूप से फलदायी रहने वाला है.

सम्बंधित ख़बरें

New Year 2026 Prediction
2026 में सूर्य-मंगल-गुरु की स्ट्रॉन्ग पोजिशन, 5 ज्योतिषविदों ने बताया कितना शुभ नया साल
Shani Gochar 2026
5 राशियों पर साढ़ेसाती-ढैय्या, जानें पिता सूर्य के साल में कैसी है पुत्र शनि की चाल
मकर राशि वालों दाम्पत्य जीवन में घुलेगी मिठास, जानें अन्य राशि का हाल
धनु राशि वाले अनुशासन से हासिल करेंगे लक्ष्य, जानें अन्य राशियों का हाल
वृश्चिक राशि वालों को भाग्य का मिलेगा पूरा साथ, जानें क्या कहती है आपकी राशि

कर्क: करियर में मिलेंगे नए अवसर
कर्क राशि वालों के लिए आज चारों ओर अनुकूलता बनी रहेगी. करियर में नए अवसरों की प्राप्ति होगी. आप नीति और नियमों का पालन करते हुए अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ेंगे. आपकी सृजनात्मकता कार्यस्थल पर आपकी अलग पहचान बनाएगी. व्यापार में स्थिति पहले से बेहतर होगी.

Advertisement

सिंह: वाणिज्यिक हितों पर रहेगा ध्यान
सिंह राशि के जातकों को आज लेनदेन के मामलों में अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है. अपने वाणिज्यिक हितों को साधने के लिए आपको प्रयास बढ़ाने होंगे. हालांकि, आपको अच्छे प्रस्ताव मिलेंगे जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. पेशेवर लोगों का भरोसा जीतने में आप कामयाब रहेंगे.

कन्या: आर्थिक पक्ष होगा मजबूत
कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन धन के मामले में बहुत अच्छा है. आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा और आप वित्तीय विषयों पर अधिक फोकस करेंगे. लंबित पड़े कार्यों में तेजी आएगी.  आपको सबका सहयोग मिलेगा. सकारात्मक ऊर्जा आपके काम को और आसान बना देगी.

तुला: सोच-समझकर उठाएं जोखिम
तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला-जुला रहेगा. आप सधा हुआ जोखिम उठाकर अपने कामकाज को बेहतर बनाएंगे. लेनदेन में सहजता बनाए रखें. पेशेवर सामंजस्य आपके करियर को नई दिशा देगा. पुराने संबंधों का लाभ उठाने का आज सही समय है.

वृश्चिक: कार्य व्यापार को मिलेगी गति
वृश्चिक राशि वालों के लिए परिस्थितियां सकारात्मक बनी हुई हैं. कामकाज उम्मीद से बेहतर रहेगा और आपकी कार्य गति सबको प्रभावित करेगी. आप विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रभाविता बनाए रखेंगे. नीति और नियमों की निरंतरता आपको बड़ी सफलता दिला सकती है.

धनु: अनजान सहयोगियों से रहें सावधान
धनु राशि के जातकों को आज पेशेवर मामलों में संतुलन बनाए रखने की जरूरत है. सफलता का प्रतिशत औसत रहेगा, इसलिए बड़े निवेश से बचें. कामकाज की बातें सामान्य रहेंगी. आज आपको आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं, लेकिन अनजान लोगों पर भरोसा करने से पहले जांच-परख अवश्य कर लें.

Advertisement

मकर: सूझबूझ से बनेंगे बिगड़े काम
मकर राशि वाले आज प्रबंधकीय कार्यों को बखूबी आगे बढ़ाएंगे. कारोबारी संबंधों में सुधार आएगा. अनुबंधों और एग्रीमेंट्स के मामलों में सतर्कता बरतें. आप अपनी योजनाओं के अनुसार कार्य करेंगे. आपकी सूझबूझ आपको कठिन परिस्थितियों से बाहर निकाल लेगी.

कुंभ: नौकरी में सुधार और लगन
कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन मेहनत का है. नौकरी में आपका प्रदर्शन संतुलित रहेगा. लगन और सक्रियता से आपकी स्थिति में सुधार आएगा. लेनदेन के मामलों में पूरी स्पष्टता रखें और चर्चा के दौरान सहज बने रहें. महत्वपूर्ण कार्यों में निरंतरता बनाए रखें.

मीन: धैर्य और साहस से बनेगी प्रतिष्ठा
मीन राशि वालों को आज कार्यक्षेत्र में धैर्य दिखाने की आवश्यकता है. प्रबंधन और आवश्यक कार्यों पर अपना फोकस बढ़ाएं. आपके साहस और पराक्रम से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. सकारात्मक परिस्थितियों का लाभ उठाएं और अपनी कामकाजी व्यवस्था को और मजबूत करें.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement