Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 15 अक्टूबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 15 अक्टूबर, 2025 की खबरें और समाचार. चीन की जासूसी के आरोपी में अमेरिका में भारतवंशी एश्ले टेलिस को गिरफ्तार किया है. वहीं, आईपीएस ओपी सिंह हरियाणा के डीजीपी का पद संभालेंगे. इन खबरों के अलावा, बिहार चुनाव से पहले सियासी दलों में सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान देखने को मिल रही है. पढ़ें मंगलवार शाम की 10 बड़ी खबरें.

चीन कनेक्शन, जासूसी का आरोप, सीक्रेट दस्तावेज... अमेरिका में भारतवंशी एश्ले टेलिस गिरफ्तार



भारतीय मूल के अमेरिकी विश्लेषक और साउथ एशिया पॉलिसी के पूर्व सलाहकार एश्ले टेलिस को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया है. उन पर आरोप है कि उन्होंने गोपनीय दस्तावेज अपने पास रखे और चीनी अधिकारियों से मुलाकात की.

तालिबान-PAK में फिर जंग, कुर्रम में टैंक नष्ट, चौकियों पर कब्जा, पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट हुए दो TTP कमांडर

अफगानिस्तान-पाकिस्तान के बीच कुछ घंटों की शांति के बाद मंगलवार रात एक बार फिर खूनी टकराव हुआ. कुर्रम जिले के खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी अफगान तालिबान और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच जोरदार भिडंत हुई.

IPS ओपी सिंह संभालेंगे हरियाणा के DGP का पद, शत्रुजीत कपूर छुट्टी पर भेजे गए



हरियाणा सरकार ने सीनियर IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या मामले में घिरे पुलिस महानिदेशक (DGP) शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया है. उनकी जगह 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी और हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के एमडी ओपी सिंह को डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. .

आरजेडी, बीजेपी और चिराग... रात भर बंटते रहे सिंबल, बिहार में खूब चला पॉलिटिकल ड्रामा



बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे-जैसे पास आ रही है, वैसे-वैसे सियासी पारा चढ़ता जा रहा है. मंगलवार की रात बिहार की सियासत में हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां टिकटों के बंटवारे में हर पार्टी अपने-अपने दांव-पेच लगा रही है.

भारत में बने 3 कफ सिरफ पर WHO की ग्लोबल वार्निंग, बच्चों के लिए बताया जानलेवा

WHO ने भारत में बने तीन कफ सिरप (COLDRIF, Respifresh TR और ReLife) को लेकर ग्लोबल वॉर्निंग जारी की है. ये दवाएं ‘सबस्टैंडर्ड’ पाई गई हैं और इनमें जानलेवा रसायन डायथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) की पुष्टि हुई है, जिससे बच्चों की मौत के मामले सामने आए.

उत्तरकाशी में लगे भूकंप के झटके, 3.6 रही तीव्रता



उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. उत्तरकाशी में 3.6 तीव्रता का भूकंप आया. उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. भूकंप मंगलवार शाम 7:30:10 बजे आया. भूकंप की तीव्रता 3.6 मापी गई है.



दिल्ली की हवा फिर हुई खराब... पूरे NCR में लागू किया गया GRAP-1, जानिए क्या हैं नियम



राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 14 अक्टूबर 2025 को वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 211 दर्ज किए जाने के बाद कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने पूरे एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तहत स्टेज-1 लागू किया है.

IND vs AUS: पर्थ वनडे से पहले ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका, दो स्टार खिलाड़ी बाहर, इन्हें मिला चांस

भारत-ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज़ शुरू होने में एक हफ़्ते से कम वक्त बचा है, लेकिन मेज़बान टीम को बड़ा झटका लगा है. ऑस्ट्रेलिया 19 अक्टूबर को पर्थ में होने वाले पहले वनडे में दो प्रमुख खिलाड़ियों के बिना उतरेगी.

गुजरात मंत्रिमंडल में होगा फेरबदल, 7-10 मंत्री होंगे बाहर! इन नए चेहरों को मिल सकती है जगह



गुजरात सरकार के मंत्रिमंडल में बड़े उलटफेर की अटकलें जोर पकड़ रही हैं. गुजरात में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से 2 साल पहले इस कदम सत्ताधारी BJP की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है. गुजरात मंत्रिमंडल विस्तार में वर्तमान 16 सदस्यीय कैबिनेट के 7 से 10 मंत्रियों को हटाया जा सकता है.

भारत-पाकिस्तान खिलाड़ियों ने मैच से पहले मिलाया हाथ... मलेशिया में खत्म हुआ हैंडशेक विवाद?



मलेशिया के जोहर बाहरु में सुल्तान जोहर कप के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच हॉकी मैच खेला गया. मंगलवार को हुए जूनियर हॉकी टीमों के इस मुकाबले में खिलाड़ियों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया.

