IND vs AUS: पर्थ वनडे से पहले ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका, दो स्टार खिलाड़ी बाहर, इन्हें मिला चांस

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज शुरू होने में अब एक हफ्ते से भी कम वक्त बचा है. लेकिन इस सीरीज से पहले मेजबान ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका लगा है. ऑस्ट्रेलिया टीम 19 अक्टूबर को पर्थ में भारत के खिलाफ होने वाले पहले वनडे मुकाबले में दो प्रमुख खिलाड़ियों के बिना उतरेगी. शुरुआत में चयनित एडम जम्पा और जोश इंग्लिस अब पहले मैच में नहीं खेलेंगे.उनके स्थान पर मैथ्यू कुनेमैन और जोश फिलिप को टीम में शामिल किया गया है.

क्यों बाहर हुए एडम जम्पा

एडम ज़म्पा ने न्यू साउथ वेल्स में ही रहने का निर्णय लिया है क्योंकि उनका दूसरा बच्चा जन्म लेने वाला है. उन्हें उम्मीद है कि वे दूसरा और तीसरा ODI, एडिलेड और सिडनी में, खेलेंगे. वहीं जोश इंग्लिस अभी तक इंजरी से पूरी तरह रिकवर नहीं हो सके हैं. जिससे जोश फिलिप को ODI में पहला मौका मिला है.

टीम के मुख्य विकेटकीपर एलेक्ज़ केरी शिफ़ील्ड शील्ड में हिस्सा लेंगे ताकि एशेज़ की तैयारी पूरी कर सकें, इसलिए वह ODIs का हिस्सा नहीं होंगे. मैथ्यू कुनेमैन अब ज़म्पा की जगह टीम में आए हैं और यह उनके लिए 50 ओवर फॉर्मेट में तीन साल बाद पहला मैच होगा.

ऑस्ट्रेलिया का वनडे स्क्वॉडः मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स कैरी, कूपर कॉनॉली, बेन ड्वार्शुइस, नाथन एलिस, कैमरन ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मिशेल ओवेन, मैथ्यू रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिशेल स्टार्क, एडम जाम्पा.

शेड्यूल-

वनडे इनटरनेशनल

19 अक्टूबर: पहला ODI, पर्थ स्टेडियम

23 अक्टूबर: दूसरा ODI, एडिलेड ओवल

25 अक्टूबर: तीसरा ODI, SCG, सिडनी

T20 इंटरनेशनल

29 अक्टूबर: पहला T20, मनुका ओवल, कैनबरा

31 अक्टूबर: दूसरा T20, MCG, मेलबर्न

2 नवंबर: तीसरा T20, बेल्लरिव ओवल, होबार्ट

6 नवंबर: चौथा T20, गोल्ड कोस्ट स्टेडियम

8 नवंबर: पांचवां T20, द गाबा, ब्रिस्बेन

