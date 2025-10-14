उत्तरकाशी में लगे भूकंप के झटके, 3.6 रही तीव्रता

उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. जानकारी के मुताबिक, उत्तरकाशी में आज 3.6 तीव्रता का भूकंप आया. आज उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. भूकंप आज शाम 7:30:10 बजे (IST) आया. भूकंप की तीव्रता 3.6 मापी गई है. भूकंप का केंद्र (Lat, Long) 31.15, 77.99 पर स्थित था और गहराई 5 किलोमीटर दर्ज की गई है.
उत्तरकाशी में मंगलवार, 14 अक्टूबर 2025 को शाम 7 बजकर 30 मिनट 10 सेकंड पर भूकंप आया. भूकंप का केंद्र 31.15 अक्षांश और 77.99 देशांतर पर रहा. यह क्षेत्र उत्तराखंड के अंतर्गत आता है.
भूकंप की तीव्रता (Magnitude) 3.6 दर्ज की गई. भूकंप का केंद्र जमीन के अंदर 5 किलोमीटर की गहराई पर था. कम तीव्रता के कारण ये झटके तेज नहीं थे. उत्तरकाशी क्षेत्र भूकंपीय नजरिए से संवेदनशील माना जाता है. भूकंप से किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है.
वो खतरनाक ज़लज़ला...
20 अक्टूबर 1991 को उत्तरकाशी में भूकंप आया था, जिससे गढ़वाल हिमालय क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ. उत्तरकाशी में कोई भी आपदा आती है, तो अक्सर 1991 के भूकंप का जिक्र किया जाता है. इस भूकंप के बाद उत्तरकाशी में दो महीने तक भूकंप के झटके महसूस किए गए. इस दौरान कुल 142 बार भूकंप आया.
साल 1991 के इस भूकंप में बड़ी संपत्ति को नुकसान हुआ और 768 लोग मारे गए. इसके अलावा 5066 लोग घायल हुए और 20184 घर पूरी तरह टूट गए, जबकि 74714 घरों को काफी नुकसान हुआ. पहाड़ी क्षेत्र में भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.6 मैग्नीट्यूड थी. यह भूकंप इतना खतरनाक था कि इसकी हल्की झटके दिल्ली तक महसूस किए गए. भूकंप के कारण भागीरथी और भीलांगाना घाटी में कई लैंडस्लाइड हुईं, जिससे भारी नुकसान हुआ.