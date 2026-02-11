Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 11 फरवरी 2026 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar),11 फरवरी, 2026 की खबरें और समाचार: सचिन तेंदुलकर ने प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी को अपने बेटे अर्जुन की शादी का न्योता दिया. वहीं, असम में 2 लाख 43 हजार 485 मतदाताओं के नाम फ़ाइनल मतदाता सूची से हटाए गए. इन खबरों के अलावा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बेटियों से जुड़ी योजना लखपति बेटी को मंजूरी दी. पढ़ें बुधवार सुबह की बड़ी खबरें.

PM मोदी-राहुल गांधी और अमित शाह से मिले सचिन तेंदुलकर, अर्जुन की शादी का दिया न्योता



सचिन तेंदुलकर मंगलवार को अपने परिवार के साथ दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मिले और उन्हें अपने बेटे अर्जुन तेंदुलकर की शादी का व्यक्तिगत निमंत्रण दिया. सचिन ने राहुल गांधी से भी मुलाकात की. उन्हें भी शादी का कार्ड दिया. सचिन ने X पर लिखा कि अर्जुन और सानिया की शादी के लिए पीएम को आमंत्रित करना उनके लिए सम्मान की बात है.

असम में 2.43 लाख नाम फाइनल वोटर लिस्ट से हटे, चुनाव से पहले रिवीजन पूरा



असम में 2,43,485 मतदाताओं के नाम फ़ाइनल मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं. ड्राफ्ट सूची के मुक़ाबले फ़ाइनल रोल में 0.97% की कमी दर्ज की गई. हटाए गए नाम स्थायी रूप से प्रवासी, एक से अधिक जगह दर्ज वोटरों, समुचित नागरिक दस्तावेज़ न रखने वालों के हैं. यहां आगामी विधानसभा चुनाव से पहले विशेष गहन पुनरीक्षण के बजाय सामान्य पुनरीक्षण किया गया.

दिल्ली कैबिनेट ने 'लखपति बेटी योजना' को दी मंजूरी, मिलेगी ₹100000 की आर्थिक मदद



दिल्ली सरकार ने बेटियों से जुड़ी अहम योजना को मंज़ूरी दी है. सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में वर्ष 2008 से लागू ‘लाडली योजना’ को नए स्वरूप में ‘दिल्ली लखपति बेटी योजना’ के रूप में लागू करने का फ़ैसला लिया गया. सरकार के मुताबिक़, पात्र बेटियों को अब कुल मिलाकर एक लाख रुपये से अधिक की आर्थिक सहायता मिलेगी.

T20 World Cup: पाकिस्तान ने अमेरिका को 32 रनों से हराया, वर्ल्ड कप में लगातार दूसरा मैच जीता



आईसीसी टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप का 12वां मुक़ाबला मंगलवार को कोलंबो में पाकिस्तान और अमेरिका के बीच खेला गया. पाकिस्तान ने अमेरिका को हराकर टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत दर्ज की. अमेरिका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी चुनी. पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए 191 रन बनाए. जिसके जवाब में अमेरिका की टीम 8 विकेट पर 158 रन ही बना सकी.

एक्टर रणवीर सिंह को मिली धमकी, लॉरेंस गैंग के नाम से मांगे गए करोड़ों रुपये, घर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा



बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को व्हाट्सऐप वॉइस नोट के ज़रिए धमकी भरा मैसेज मिलने की ख़बर सामने आई है. बताया जा रहा है कि मैसेज में उनसे करोड़ों रुपये की मांग की गई और खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताया गया. मामले की सूचना मिलते ही मुंबई पुलिस ने एक्टर के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी और एहतियाती इंतज़ाम किए हैं.

'अमेरिका से डील नहीं, ढील हुई है...', अखिलेश यादव ने ट्रेड डील पर सरकार को घेरा



समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को लोकसभा में बजट पर बोलते हुए केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस समझौते के बाद रुपया कहां जाएगा. अगर यही डील करनी थी तो पहले क्यों नहीं की गई. उन्होंने कहा कि यह डील नहीं बल्कि अमेरिका को दी गई ‘ढील’ है.

पंजाब: पूर्व CM कैप्टन अमरिंदर सिंह अस्पताल में भर्ती, घुटने की सर्जरी, हालत स्थिर



पंजाब के पूर्व सीएम और वरिष्ठ बीजेपी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह को फ़ोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जानकारी के मुताबिक़ उनके घुटने की सर्जरी हो रही है, इसी वजह से उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया. अस्पताल के प्रवक्ता ने पुष्टि की है कि वे भर्ती हैं, हालांकि उनकी हालत गंभीर नहीं बताई गई. उनसे मिलने कई परिचित भी पहुंच रहे हैं.

यूपी का मेगा बजट आज, स्टार्टअप्स से एक्सप्रेसवे तक… कई बड़े ऐलानों की उम्मीद



उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया जाएगा. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना राज्य का 10वां बजट पेश करेंगे. अगले साल विधानसभा चुनाव में जाने के पहले ये योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट होगा. बजट का आकार 9 लाख करोड़ रुपये के पार होने की उम्मीद है. बजट आज सुबह 11 बजे वित्त मंत्री सदन में पेश करेंगे.

US ट्रेड डील पर भारत के लिए दोहरी खुशखबरी, लिस्ट से हटी दाल... Committed शब्द भी व्हाइट हाउस ने बदला



भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर बड़ी अपडेट सामने आई है. डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान और एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर के बाद जारी व्हाइट हाउस फ़ैक्टशीट में संशोधन किया गया. अमेरिका ने भारत पर 500 अरब डॉलर के अमेरिकी उत्पाद ख़रीदने की शर्त को ‘Committed’ से बदलकर ‘इरादा’ कर दिया गया है. यानी यह अब बाध्यकारी नहीं रही, जिससे भारत को राहत मिली है.

