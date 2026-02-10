Pakistan vs USA Live Score; T20 World Cup: पाकिस्तान का स्कोर 100 के पार पहुंचा, फरहान ने जड़ी तूफानी फिफ्टी

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का 12वां मुकाबला आज पाकिस्तान और अमेरिका के बीच खेला जा रहा है. ये मैच कोलंबो में हो रहा है. अमेरिका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. पाकिस्तान अपना पिछला मुकाबला जीतकर आ रहा है, जबकि यूएसए को भारत के हाथों वर्ल्ड कप के पहले मैच में शिकस्त झेलनी पड़ी थी. पाकिस्तान की पहले बल्लेबाजी जारी है. इस मुकाबले का लाइव स्कोरकार्ड देखने के लिए इस पेज को लगातार रिफ्रेश करते रहें.

ऐसे चल रही पाकिस्तान की बल्लेबाजी

पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी पाकिस्तान की शुरुआत अच्छी रही. सैम अयूब और साहिबजादा फरहान ने आक्रामक अंदाज में बैटिंग की. छठे ओवर में पाकिस्तान को पहला झटका लगा जब अयूब 19 रन बनाकर आउट हुए. लेकिन दूसरे छोर पर फरहान टिके रहे. सलमान आगा फिर फ्लॉप रहे. वह केवल 1 रन बनाकर आउट हो गए. 6 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 56-2 था.

इसके बाद बाबर आजम और फरहान के बीच अर्धशतकीय साझेदारी हुई.

संयुक्त राज्य अमेरिका (प्लेइंग इलेवन): एंड्रीज़ गौस, शयान जहांगीर, मोनांक पटेल, मिलिंद कुमार, संजय कृष्णमूर्ति, शुभम रंजने, हरमीत सिंह, मोहम्मद मोहसिन, शैडली वैन शल्कविक, एहसान आदिल, सौरभ नेत्रावलकर.

पाकिस्तान (प्लेइंग इलेवन): सैम अयूब, साहिबजादा फरहान, सलमान आगा, बाबर आजम, उस्मान खान (विकेटकीपर), शादाब खान, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, उस्मान तारिक, अबरार अहमद.

यह मुकाबला पाकिस्तान के लिए सिर्फ दो अंक हासिल करने का नहीं, बल्कि 20 महीने पुराने उस दर्दनाक जख्म को भरने का भी मौका होगा, जब 2024 वर्ल्ड कप में अमेरिका ने उन्हें चौंकाते हुए हराया था.

वहीं, अमेरिका भारत से हार के बावजूद आत्मविश्वास से भरी टीम है. वानखेड़े में उन्होंने डिफेंडिंग चैंपियन भारत को कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन बल्लेबाज उस प्रदर्शन को बड़े स्कोर में नहीं बदल सके. कप्तान मोनांक पटेल ने माना कि पावरप्ले में गैर-जरूरी शॉट्स ने टीम को नुकसान पहुंचाया.



