scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पंजाब: पूर्व CM कैप्टन अमरिंदर सिंह अस्पताल में भर्ती, घुटने की सर्जरी, हालत स्थिर

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह को घुटने की सर्जरी के लिए फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक उनकी हालत स्थिर है और कोई गंभीर समस्या नहीं है. इससे पहले सर्जरी के चलते वह लंबे समय तक सक्रिय राजनीति से दूर रहे थे.

Advertisement
X
कैप्टन अमरिंदर सिंह को फोर्टिस अस्पताल में घुटने की सर्जरी के लिए भर्ती कराया गया है. (File Photo: PTI)
कैप्टन अमरिंदर सिंह को फोर्टिस अस्पताल में घुटने की सर्जरी के लिए भर्ती कराया गया है. (File Photo: PTI)

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह को फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जानकारी के मुताबिक उनके घुटने की सर्जरी हो रही है, इसी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया. अस्पताल में उनके कई परिचित उनसे मिलने पहुंच रहे हैं. 

फोर्टिस अस्पताल के प्रवक्ता ने भी पुष्टि की है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भर्ती हैं, हालांकि उन्होंने कहा है कि उनकी हालत गंभीर नहीं है. इससे पहले सर्जरी की वजह से वह लंबे समय तक सक्रिय राजनीति से दूर रहे थे. कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पिछले साल कहा था कि वह पूरी तरह फिट हैं और 2027 के लिए तैयार हैं. 

'2027 चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार'

सम्बंधित ख़बरें

मोरारजी देसाई से देवेंद्र फडणवीस तक... भारत के वो नेता जिनकी प्लैन क्रैश में बची जान
कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब में स्थिरता के लिए बीजेपी-अकाली दल के बीच गठबंधन जरूरी है.
'BJP में दिल्ली से होते हैं फैसले, मुझसे सलाह ही नहीं ली जाती...', अमरिंदर सिंह ने क्यों कहा ऐसा?
पंजाब आजतक: अमित शाह से मिले BJP नेता और पूर्व CM कैप्टन अमरिंदर सिंह
Captain Amarinder Singh and Justin Trudeau
'खालिस्तानियों के हाथों में खेल रहे ट्रूडो', कनाडाई PM पर बरसे कैप्टन अमरिंदर सिंह
Captain Amarinder Singh's critique of Trudeau
भारत-कनाडा के रिश्ते और ट्रूडो को लेकर क्या बोले अमरिंदर सिंह?

अक्टूबर 2025 में उन्होंने फरीदकोट समेत कई जगहों पर बीजेपी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था, जहां उन्होंने खुद को फिट और एक्टिव बताया था और 2027 के चुनाव के लिए तैयार रहने की बात कही थी. इन कार्यक्रमों में उन्होंने नशे और गैंगस्टर जैसे मुद्दों पर बयान दिए थे और बीजेपी को मजबूत करने की अपील की थी.

डेरा बल्लन में पीएम मोदी के साथ नजर आए थे

Advertisement

हाल ही में 1 फरवरी को वह जालंधर के डेरा बल्लन में प्रधानमंत्री के साथ भी नजर आए थे. फिलहाल उनके स्वास्थ्य को लेकर उनके करीबी दोस्तों, रिश्तेदारों और राजनीतिक सहयोगियों की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    संसद बजट सत्र लाइव
    करियर राशिफल
    Advertisement