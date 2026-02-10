एक्टर रणवीर सिंह को मिली धमकी, लॉरेंस गैंग के नाम से मांगे गए करोड़ों रुपये, घर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा

रोहित शेट्टी के घर पर हालिया फायरिंग की घटना के बाद बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को भी धमकी भरा मैसेज मिलने की खबर सामने आई है. सूत्रों के अनुसार रणवीर सिंह को व्हाट्सऐप वॉइस नोट के जरिए धमकी दी गई और उसमें करोड़ों रुपये की मांग की गई है. बताया जा रहा है कि धमकी भरा संदेश मिलने के बाद मामले की जानकारी तुरंत मुंबई पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस ने एक्टर के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है और एहतियाती इंतजाम किए गए हैं. धमकी देने वाले ने यह भी बताया है कि वह लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है.

रोहित शेट्टी को हाल ही में मिली थी धमकी

हाल ही में फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के मुंबई स्थित घर के बाहर गोलीबारी की घटना सामने आई थी, जिससे फिल्म इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया था. जब रोहित शेट्टी के घर पर हमला हुआ तब वे घर में ही मौजूद थे, लेकिन उन्हें कोई चोट नहीं आई. घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं और इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई.

लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े लोगों ने ली थी जिम्मेदारी

हमले के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुआ, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े लोगों ने फायरिंग की जिम्मेदारी लेने का दावा किया. पोस्ट कथित तौर पर शुभम लोनकर, आरजू बिश्नोई और हरि बॉक्सर के नाम से शेयर किया गया. इसमें रोहित शेट्टी को पहले भी संदेश भेजने और चेतावनी देने की बात कही गई थी.

पोस्ट में गंभीर धमकियां भी लिखी गई थीं और बॉलीवुड से जुड़े अन्य लोगों को भी चेतावनी दी गई थी. शुभम लोनकर का नाम पहले भी चर्चित आपराधिक मामलों में सामने आ चुका है.

कब और कैसे हुआ था रोहित शेट्टी के घर हमला?

हमले की घटना देर रात हुई, जब मुंबई के जुहू इलाके में स्थित रोहित शेट्टी के घर के बाहर अज्ञात हमलावरों ने कई राउंड गोलियां चलाईं. शुरुआती पड़ताल में सामने आया है कि फायरिंग करने वाला संभवतः एक ही शख्स था.

इन चर्चित हस्तियों पर भी हो चुका है हमला

गौरतलब है कि इससे पहले भी कई चर्चित हस्तियों से जुड़े ठिकानों पर गोलीबारी की घटनाएं सामने आ चुकी हैं. सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग का मामला सुर्खियों में रहा था, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी. कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर भी एक से ज्यादा बार गोली चलने की घटनाएं हुई थीं. इसके अलावा दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर और यूट्यूबर एल्विश यादव के घर के बाहर भी फायरिंग के मामले दर्ज हो चुके हैं, जिनमें अलग-अलग गैंग के नाम सामने आए थे.

