scorecardresearch
 

Feedback

Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 11 अगस्त 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 11 अगस्त, 2025 की खबरें और समाचार: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में डॉग्स के काटने की बढ़ती घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लिया है. वहीं, एअर इंडिया ने ऐलान किया कि वो 1 सितंबर से दिल्ली-वॉशिंगटन डीसी के बीच उड़ान सेवा बंद कर देगी.

Advertisement
X
आवारा कुत्तों पर SC ने लिया स्वतः संज्ञान (File Photo: ITG)
आवारा कुत्तों पर SC ने लिया स्वतः संज्ञान (File Photo: ITG)

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 11 अगस्त, 2025 की खबरें और समाचार: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में डॉग्स के काटने की बढ़ती घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लिया है. वहीं, एअर इंडिया ने सोमवार को ऐलान किया कि वो 1 सितंबर 2025 से दिल्ली-वॉशिंगटन डीसी के बीच सीधी उड़ान सेवा बंद कर देगी. इन खबरों के अलावा, कथित 'वोट चोरी' के मुद्दे पर विपक्षी ने दिल्ली में चुनाव आयोग के खिलाफ व्यापक मार्च निकाला. पढ़ें सोमवार शाम की 10 बड़ी खबरें.

दिल्ली-NCR के सारे आवारा कुत्ते पकड़कर शेल्टर होम में डाले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में डॉग्स के काटने की बढ़ती घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार, MCD और NDMC को तत्काल सभी इलाकों से आवारा डॉग्स को पकड़ने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि पकड़े गए डॉग्स को किसी भी परिस्थिति में वापस उन्हीं इलाकों में नहीं छोड़ा जाएगा.

'1 सितंबर से दिल्ली-वॉशिंगटन के बीच नहीं चलेगी कोई फ्लाइट', एअर इंडिया ने किया ऐलान

एअर इंडिया ने सोमवार को ऐलान किया कि वो 1 सितंबर 2025 से दिल्ली-वॉशिंगटन डी.सी. के बीच सीधी उड़ान सेवा बंद कर देगी. कंपनी ने कहा कि ये फैसला कई वजहों से लिया गया है, ताकि उसकी बाकी उड़ानें बिना किसी दिक्कत और समय पर चलती रहें. एयरलाइन ने इस निलंबन का मुख्य कारण विमान बेड़े में होने वाली कमी को बताया है.

Advertisement

'वोट चोरी' पर प्रोटेस्ट में बेहोश हुईं महुआ मोइत्रा, अखिलेश ने फांदी बैरिकेड, राहुल-प्रियंका हिरासत में

चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे विपक्ष के नेताओं ने दिल्ली में कथित 'वोट चोरी' के खिलाफ व्यापक मार्च निकाला है. राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष के 300 से ज़्यादा सांसद इस मार्च में शामिल हुए. इसके कुछ देर बाद पुलिस ने राहुल और प्रियंका को हिरासत में लिया. हिरासत में लिए गए नेताओं में संजय राउत, सागारिका घोष भी शामिल हैं, बाद में सभी को छोड़ दिया गया.

अचानक बाजार में तूफानी तेजी, बड़े शेयरों ने संभाला मोर्चा, सेंसेक्स 746 अंक उछला... ये 10 स्टॉक्स भागे

सेंसेक्स और निफ्टी सोमवार को ज़ोरदार तेज़ी के साथ क्लोज़ हुए. बीएसई का सेंसेक्स सप्ताह के पहले कारोबारी दिन 746 अंकों की उछाल के साथ 80,604 के स्तर पर क्लोज़ हुआ, जबकि एनएसई का निफ्टी 221 अंकों की तेज़ी लेकर 24,585 के स्तर बंद हुआ. बाज़ार में तेज़ी के बीच बीएसई का मिडकैप 350 अंकों की बढ़त में रहा.

Women's ODI World Cup 2025: कप्तान हरमनप्रीत कौर का वादा... इस बार टूटेगा मिथक, खत्म होगा वर्ल्ड कप का सूखा

सोमवार को मुंबई में महिला वनडे विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण समारोह आयोजित हुआ. इस दौरान भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत ने कहा, 'हम उस मिथक को तोड़ना चाहते हैं, जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है.' मंच पर उनके साथ युवराज सिंह भी मौजूद रहे. महिला वनडे विश्व कप का पहला मैच 30 सितंबर को भारत और श्रीलंका के बीच बेंगलुरु में खेला जाएगा.

Advertisement

'हाउस ऑर्डर में नहीं है और बिल पास हो रहे... ये लोकतंत्र के साथ धोखा', राज्यसभा में खड़गे का वार

संसद के दोनों सदनों में सोमवार को विपक्ष के हंगामे के बीच सत्ता पक्ष ने पांच बिल पारित कराए. लोकसभा से इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल और फाइनेंस अमेंडमेंट बिल पारित हो गए हैं. इन बिलों के पास होने पर विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, 'एक बात हमें समझ नहीं आई, कि चर्चा के लिए कहा जा रहा हाउस ऑर्डर में नहीं है और बिल पास हो रहे हैं.'

ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद ODI क्रिकेट से भी संन्यास लेंगे विराट कोहली-रोहित शर्मा? सौरव गांगुली ने दिया ये जवाब

BCCI के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली का मानना है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस ही तय करेगा कि वे कितने समय तक खेलेंगे. उन्होंने कहा कि अगर वे अच्छा करते हैं, तो उन्हें खेलना जारी रखना चाहिए. गांगुली ने आगे कहा, 'विराट का वनडे रिकॉर्ड शानदार है, रोहित शर्मा का भी ऐसा ही है. दोनों ही सीमित ओवर्स क्रिकेट में शानदार रहे हैं.'

अब अपील का बहाना देकर UK में नहीं रह पाएंगे विदेशी अपराधी, कानून बदल रहा है ब्रिटेन

ब्रिटिश पीएम कीर स्टॉर्मर ने यूनाइटेड किंगडम में कानून तोड़ने वाले प्रवासियों को वार्निंग दी है और कहा है कि अब उनके साथ सख़्ती से पेश आया जाएगा. दरअसल, ब्रिटेन में इमिग्रेशन के लिए "Deport Now Appeal Later" पॉलिसी का विस्तार हुआ है. इसके तहत विदेशी अपराधियों को उनकी सज़ा पूरी होने से पहले उनके मूल देश में निर्वासित कर दिया जाएगा. 

Advertisement

एशिया कप में हार्दिक पंड्या के खेलने पर सस्पेंस... NCA में पास करना होगा फिटनेस टेस्ट, इस खिलाड़ी की एंट्री तय!

एशिया कप 2025 से पहले टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या फिटनेस टेस्ट देने के लिए BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में पहुंचे हैं. IPL 2025 की समाप्ति के बाद हार्दिक पंड्या क्रिकेटिंग एक्शन से दूर थे, हालांकि उन्होंने एक महीने पहले ही ट्रेनिंग शुरू कर दी थी. एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से होगी, फाइनल 28 सितंबर को खेला जाएगा.

बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव को Z और सम्राट चौधरी को ASL सुरक्षा... पप्पू यादव का भी सिक्योरिटी अपग्रेड

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने 6 नेताओं की सुरक्षा श्रेणी में बदलाव किया है. अब उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को Z प्लस श्रेणी की सुरक्षा के साथ ASL भी दी जाएगी. वहीं तेजस्वी यादव को Z कैटेगरी और पप्पू यादव को Y प्लस सुरक्षा मिलेगी. नीरज कुमार, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू और प्रदीप कुमार सिंह की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है.  

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement