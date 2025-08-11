scorecardresearch
 

'1 सितंबर से दिल्ली-वॉशिंगटन के बीच नहीं चलेगी कोई फ्लाइट', एअर इंडिया ने किया ऐलान

एअर इंडिया ने सोमवार को ऐलान किया कि वह 1 सितंबर 2025 से दिल्ली-वॉशिंगटन डी.सी. के बीच सीधी उड़ान सेवा बंद कर देगी. कंपनी ने कहा कि यह फैसला कई वजहों से लिया गया है, ताकि उसकी बाकी उड़ानें बिना किसी दिक्कत और समय पर चलती रहें.

एअर इंडिया ने 1 सितंबर से वॉशिंगटन डी.सी. के लिए सभी उड़ानें बंद करने का ऐलान किया है. (File Photo: ITG)
एयरलाइन के मुताबिक, इस निलंबन का मुख्य कारण विमान बेड़े में होने वाली कमी है. एअर इंडिया ने पिछले महीने अपने 26 बोइंग 787-8 विमानों का बड़े पैमाने पर रीट्रोफिट (आधुनिकीकरण) प्रोग्राम शुरू किया है, जो 2026 के अंत तक जारी रहेगा. इस प्रक्रिया के दौरान एक समय में कई विमान सेवा से बाहर रहेंगे. साथ ही, पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र के लगातार बंद रहने से लंबी दूरी की उड़ानों का रूट बढ़ जाता है और संचालन जटिल हो जाता है.

