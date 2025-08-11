'वोट चोरी' के खिलाफ विपक्ष का हल्ला बोल... प्रोटेस्ट में बेहोश हुईं महुआ मोइत्रा, बैरिकेड फांदकर कूदे अखिलेश

चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे विपक्ष के नेताओं ने दिल्ली में कथित 'वोट चोरी' के खिलाफ व्यापक मार्च निकाला है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष के 300 से ज्यादा सांसद इस मार्च में शामिल हो रहे हैं. इस दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पुलिस बैरिकेड फांद कर निकल गए. विपक्षी सांसद संसद भवन के मकर द्वार से चुनाव आयोग के दफ्तर तक जा रहे हैं.

दिल्ली पुलिस ने इस दौरान सुरक्षा के कई लेयर का इंतजाम किया है. इस दौरान अखिलेश यादव विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के बीच बैरिकेंड फांदकर कूद गए. बैरिकेड से कूदे अखिलेश यादव को वहां मौजूद दूसरे नेताओं ने संभाल लिया.

अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग पर कई बार प्रश्न चिन्ह लगे हैं. अगर ऐसी शिकायत आई है तो चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए. इसको संज्ञान में लेना चाहिए. उन्होंने कहा कि खासकर उत्तर प्रदेश में जहां वोट की लूट हो रही है. अखिलेश ने कहा कहा है कि संसद में हम अपनी बात रखना चाहते हैं लेकिन सरकार सुनना ही नहीं चाहती है.

वहीं जब पुलिस ने राहुल गांधी को आगे बढ़ने से रोक दिया तो वे सड़क पर ही अन्य सांसदों के साथ बैठ गए और आगे जाने देने की मांग करने लगे. थोड़ी देर बाद पुलिस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया.

प्रदर्शन के दौरान बेहोश हुए सांसद

वहीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा भी प्रदर्शन के दौरान बेहोश हो गईं. इस दौरान वे पुलिस की बस में थीं. महुआ मोइत्रा को बस में ही राहुल गांधी ने पानी पिलाया. पश्चिम बंगाल के आरामबाग से ही एक दूसरे सांसद मिताली बाग प्रदर्शन के दौरान बेहोश हो गईं. उन्हें सड़क पर लिटाकार साथी नेताओं ने पानी के छींटे मारे.

हिरासत में लिए जाने से पहले राहुल गांधी ने कहा कि सच्चाई देश के सामने है. ये लड़ाई संविधान बचाने की है. उन्होंने कहा कि ये लोग बात नहीं कर सकते हैं, ये संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये एक व्यक्ति, एक वोट की लड़ाई है. इसलिए हमें साफ (प्योर) वोटर लिस्ट चाहिए.

प्रियंका गांधी ने हिरासत में लिए जाने से पहले से कहा कि ये सरकार कायर है. ये डरे हुए हैं. इस बीच विपक्ष के कई सांसदों को हिरासत में ले लिया गया है. इनमें संजय राउत, सागारिका घोष भी शामिल हैं.

कांग्रेस नेता रणदीज सूरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार और चुनाव आयोग के गठजोड़ को पूरे देश ने खारिज कर दिया है. क्या जेल की सलाखें राहुल गांधी को रोक पाएंगी? क्या जेल की सलाखें विपक्ष और सारे देश को रोक पाएंगी. अब एक ही नारा है बोल रहा है पूरा देश, वोट हमारा छू कर देख.

कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि, "जब तक लोगों के मन में चुनावों की निष्पक्षता को लेकर संदेह है, तब तक यह चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा रहा है. अगर ये संदेह दूर हो जाते हैं तो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता फिर से हासिल की जा सकती है. चुनाव आयोग का अपना हित इन सवालों का समाधान करने में है."

