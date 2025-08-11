scorecardresearch
 

Feedback

'वोट चोरी' के खिलाफ विपक्ष का हल्ला बोल... प्रोटेस्ट में बेहोश हुईं महुआ मोइत्रा, बैरिकेड फांदकर कूदे अखिलेश

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष के 300 से ज्यादा सांसद इस मार्च में शामिल हो रहे हैं. इस दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पुलिस बैरिकेड फांद कर कूद गए. विपक्षी सांसद संसद भवन के मकर द्वार से चुनाव आयोग के दफ्तर तक जा रहे हैं.

Advertisement
X
300 विपक्षी सांसद संसद से EC दफ्तर तक मार्च कर रहे हैं. (Photo: ITG)
300 विपक्षी सांसद संसद से EC दफ्तर तक मार्च कर रहे हैं. (Photo: ITG)

चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे विपक्ष के नेताओं ने दिल्ली में कथित 'वोट चोरी' के खिलाफ व्यापक मार्च निकाला है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष के 300 से ज्यादा सांसद इस मार्च में शामिल हो रहे हैं. इस दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पुलिस बैरिकेड फांद कर निकल गए. विपक्षी सांसद संसद भवन के मकर द्वार से चुनाव आयोग के दफ्तर तक जा रहे हैं. 

दिल्ली पुलिस ने इस दौरान सुरक्षा के कई लेयर का इंतजाम किया है. इस दौरान अखिलेश यादव विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के बीच बैरिकेंड फांदकर कूद गए.  बैरिकेड से कूदे अखिलेश यादव को वहां मौजूद दूसरे नेताओं ने संभाल लिया.

अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग पर कई बार प्रश्न चिन्ह लगे हैं. अगर ऐसी शिकायत आई है तो चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए. इसको संज्ञान में लेना चाहिए. उन्होंने कहा कि खासकर उत्तर प्रदेश में जहां वोट की लूट हो रही है. अखिलेश ने कहा कहा है कि संसद में हम अपनी बात रखना चाहते हैं लेकिन सरकार सुनना ही नहीं चाहती है.

सम्बंधित ख़बरें

Op Protest
Live: संसद से EC दफ्तर तक विपक्ष का हल्लाबोल, राहुल-प्रियंका-अखिलेश हिरासत में लिए गए 
Bihar Voter List: ECs Affidavit in the Supreme Court
'किसी भी पात्र मतदाता का नाम नहीं हटेगा', बिहार SIR पर सुप्रीम कोर्ट में EC का हलफनामा 
Sonia Gandhi Rahul Gandhi akhilesh yadav
एकजुटता का मिशन, सेंधमारी का सपना... उपराष्ट्रपति चुनाव में INDIA ब्लॉक का ये होगा फोकस 
SIR और 'वोट चोरी' पर आर-पर, विपक्ष का मार्च, देखें 'आज सुबह'  
The Election Commission takes a firm stand on Rahul Gandhis allegations.
चुनाव आयोग का राहुल गांधी को नोटिस, इंडी गठबंधन का मार्च 

वहीं जब पुलिस ने राहुल गांधी को आगे बढ़ने से रोक दिया तो वे सड़क पर ही अन्य सांसदों के साथ बैठ गए और आगे जाने देने की मांग करने लगे.  थोड़ी देर बाद पुलिस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया.

Advertisement

प्रदर्शन के दौरान बेहोश हुए सांसद

वहीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा भी प्रदर्शन के दौरान बेहोश हो गईं. इस दौरान वे पुलिस की बस में थीं. महुआ मोइत्रा को बस में ही राहुल गांधी ने पानी पिलाया. पश्चिम बंगाल के आरामबाग से ही एक दूसरे सांसद मिताली बाग प्रदर्शन के दौरान बेहोश हो गईं. उन्हें सड़क पर लिटाकार साथी नेताओं ने पानी के छींटे मारे.

हिरासत में लिए जाने से पहले राहुल गांधी ने कहा कि सच्चाई देश के सामने है. ये लड़ाई संविधान बचाने की है. उन्होंने कहा कि ये लोग बात नहीं कर सकते हैं, ये संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये एक व्यक्ति, एक वोट की लड़ाई है. इसलिए हमें साफ (प्योर) वोटर लिस्ट चाहिए.

प्रियंका गांधी ने हिरासत में लिए जाने से पहले से कहा कि ये सरकार कायर है. ये डरे हुए हैं.  इस बीच विपक्ष के कई सांसदों को हिरासत में ले लिया गया है. इनमें संजय राउत, सागारिका घोष भी शामिल हैं.

कांग्रेस नेता रणदीज सूरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार और चुनाव आयोग के गठजोड़ को पूरे देश ने खारिज कर दिया है. क्या जेल की सलाखें राहुल गांधी को रोक पाएंगी? क्या जेल की सलाखें विपक्ष और सारे देश को रोक पाएंगी. अब एक ही नारा है बोल रहा है पूरा देश, वोट हमारा छू कर देख.

Advertisement

कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि, "जब तक लोगों के मन में चुनावों की निष्पक्षता को लेकर संदेह है, तब तक यह चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा रहा है. अगर ये संदेह दूर हो जाते हैं तो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता फिर से हासिल की जा सकती है. चुनाव आयोग का अपना हित इन सवालों का समाधान करने में है."

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement