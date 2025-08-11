scorecardresearch
 

ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद ODI क्रिकेट से भी संन्यास लेंगे विराट कोहली-रोहित शर्मा? सौरव गांगुली ने दिया ये जवाब

विराट कोहली का वनडे इंटरनेशनल में जबरदस्त रिकॉर्ड रहा है और वो सर्वाधिक रन बनाने वाले बैटर्स की सूची में तीसरे स्थान पर हैं. कोहली ने 302 ओडीआई मैचों में 57.88 की औसत से 14181 रन बनाए हैं,

रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर सौरव गांगुली का बड़ा बयान (Photo: AFP)
टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाजों विराट कोहली और रोहित शर्मा के ओडीआई करियर को लेकर अटकलों का बाजा गर्म है. कुछ मीडिया रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि ये दोनों दिग्गज इस साल अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद वनडे क्रिकेट से भी संन्यास ले लेंगे.कोहली और रोहित टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट को पहले ही अलविदा कह चुके हैं, ऐसे में दोनों सिर्फ एक फॉर्मेट में भारत के लिए खेलने के योग्य हैं.

अब रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली का भी रिएक्शन सामने आया है. भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) के पूर्व अध्यक्ष गांगुली ने कहा कि उन्हें ऐसे किसी भी फैसले की कोई जानकारी नहीं है. सौरव गांगुली का मानना है कि  केवल परफॉर्मेंस ही तय करेगा कि वे कितने समय तक खेलेंगे.

यह भी पढ़ें: ODI में विराट कोहली-रोहित शर्मा का क्या होगा? BCCI ने नहीं खोले पत्ते, अभी T20 वर्ल्ड कप पर फोकस

सौरव गांगुली ने एडब्ल्यूएल एग्री बिजनेस लिमिटेड इवेंट के दौरान कहा, 'मुझे इसकी जानकारी नहीं है. मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता. यह कहना मुश्किल है. जो भी अच्छा प्रदर्शन करेगा, वह खेलेगा. अगर वे अच्छा करते हैं, तो उन्हें खेलना जारी रखना चाहिए. विराट कोहली का वनडे रिकॉर्ड शानदार है, रोहित शर्मा का भी ऐसा ही है. दोनों ही सीमित ओवर्स क्रिकेट में शानदार रहे हैं.'

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच कब होंगे वनडे मुकाबले?
भारतीय टीम को अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसी की धरती पर तीन मैचों की वनडे सीरीज भी खेलनी है. पहला वनडे मुकाबला 19 अक्टूबर को पर्थ में होगा. फिर 22 अक्टूबर को एडिलेड और 25 अक्टूबर को सिडनी में मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीरीज को कुछ लोग विराट कोहली और रोहित शर्मा के संभावित विदाई के तौर पर देख रहे हैं. 

विराट कोहली का वनडे इंटरनेशनल में जबरदस्त रिकॉर्ड रहा है और वो सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में तीसरे स्थान पर हैं. कोहली ने 302 ओडीआई मैचों में 57.88 की औसत से 14181 रन बनाए हैं, जिसमें 51 शतक और 74 अर्धशतक शामिल रहे. उधर रोहित शर्मा के नाम ओडीआई सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर (269) का रिकॉर्ड दर्ज है. रोहित ने 273 ओडीआई मैचों में 48.76 के एवरेज से 11168 रन बनाए हैं. इस दौरान रोहित के बल्ले से 32 शतक और 58 अर्धशतक निकले.

यह भी पढ़ें: रिकी पोंटिंग ने जारी की ऑल टाइम टॉप-5 टेस्ट बल्लेबाजों की सूची, कोहली समेत इन दिग्गजों का नाम गायब

विराट कोहली ने शुरू की प्रैक्टिस
रोहित शर्मा और विराट कोहली ने आखिरी बार फरवरी 2025 में आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी के दौरान इंटरनेशनल क्रिकेट में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया था; रोहित शर्मा हाल ही में ओवल टेस्ट मैच के दौरान स्टैंड्स में देखे गए थे. वहीं विराट कोहली अभी लंदन में रह रहे हैं और वो ऑस्ट्रेलिया दौरे के मद्देनजर इंडोर प्रैक्टिस कर रहे हैं. 

---- समाप्त ----
