बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव को Z और सम्राट चौधरी को ASL सुरक्षा... पप्पू यादव का भी सिक्योरिटी अपग्रेड

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने 6 नेताओं की सुरक्षा श्रेणी में बदलाव किया है. इसमें उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, पूर्व उपमुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव और पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव समेत अन्य नेता शामिल हैं.

सरकार के फैसले के मुताबिक, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को अब Z प्लस श्रेणी की सुरक्षा के साथ ASL (एस्कॉर्ट सिक्योरिटी लेयर) भी दी जाएगी. उन्हें पहले से Z प्लस सुरक्षा प्राप्त थी, लेकिन अब सुरक्षा में यह अतिरिक्त परत जोड़ी गई है.

यह भी पढ़ें: 2015-20 के हलफनामे में तेजस्वी थे बड़े भाई, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बताया 'उम्र का एफीडेविट घोटाला', जानें पूरा मामला

पूर्व उपमुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है. तेजस्वी को पहले Y प्लस श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी, जिसे अब अपग्रेड कर Z श्रेणी कर दिया गया है.

पप्पू यादव को Y प्लस श्रेणी की सुरक्षा

पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को Y प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी. इनके अलावा, नीरज कुमार, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू और प्रदीप कुमार सिंह की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: डिप्टी CM विजय सिन्हा के दो वोटर कार्ड, उम्र भी अलग-अलग? तेजस्वी यादव का दावा, ऑनलाइन दिखाए सबूत

चुनावी माहौल को देखकर सुरक्षा में किया गया बदलाव

इन सुरक्षा बदलावों का फैसला चुनावी माहौल में नेताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है. राज्य सरकार के इस कदम को राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि चुनावी समय में नेताओं की सुरक्षा पर खास ध्यान दिया जाता है.

---- समाप्त ----