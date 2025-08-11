scorecardresearch
 

Feedback

बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव को Z और सम्राट चौधरी को ASL सुरक्षा... पप्पू यादव का भी सिक्योरिटी अपग्रेड

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले 6 नेताओं की सुरक्षा श्रेणी बदली गई है. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को Z प्लस के साथ ASL सुरक्षा, तेजस्वी यादव को Z कैटेगरी और पप्पू यादव को Y प्लस सुरक्षा दी जाएगी. नीरज कुमार, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू और प्रदीप कुमार सिंह की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है. यह बदलाव चुनावी सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया गया है.

Advertisement
X
तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी और पप्पू यादव की सुरक्षा बढ़ाई गई है. (Photo- ITG)
तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी और पप्पू यादव की सुरक्षा बढ़ाई गई है. (Photo- ITG)

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने 6 नेताओं की सुरक्षा श्रेणी में बदलाव किया है. इसमें उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, पूर्व उपमुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव और पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव समेत अन्य नेता शामिल हैं.

सरकार के फैसले के मुताबिक, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को अब Z प्लस श्रेणी की सुरक्षा के साथ ASL (एस्कॉर्ट सिक्योरिटी लेयर) भी दी जाएगी. उन्हें पहले से Z प्लस सुरक्षा प्राप्त थी, लेकिन अब सुरक्षा में यह अतिरिक्त परत जोड़ी गई है.

यह भी पढ़ें: 2015-20 के हलफनामे में तेजस्वी थे बड़े भाई, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बताया 'उम्र का एफीडेविट घोटाला', जानें पूरा मामला

सम्बंधित ख़बरें

Deputy CMs two voter IDs, what is the systems error?
बिहार डिप्टी CM विजय सिन्हा के दो वोटर कार्ड, EC ने मांगा जवाब  
विजय सिन्हा के नाम से दो वोटर कार्ड (तस्वीर- (Photo: X/@yadavtejashwi)
दो-दो वोटर आईडी पर घिरे बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस 
vijay sinha voter id card
बिहार में 2 वोटर ID कार्ड पर बवाल! चुनाव आयोग पर भी सवाल, देखें शंखनाद 
तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के हलफनामे एक बार फिर चर्चा में (File Photo: PTI)
2015-20 के हलफनामे में तेजस्वी थे बड़े भाई, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बताया 'उम्र का एफीडेविट घोटाला', जानें पूरा मामला 
निशांत के समर्थन में लगे पोस्टर (PHOTO- ITG)
चुनाव लड़ेंगे नीतीश कुमार के बेटे निशांत? JDU दफ्तर के बाहर पोस्टर से हलचल तेज  

पूर्व उपमुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है. तेजस्वी को पहले Y प्लस श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी, जिसे अब अपग्रेड कर Z श्रेणी कर दिया गया है. 

पप्पू यादव को Y प्लस श्रेणी की सुरक्षा

पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को Y प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी. इनके अलावा, नीरज कुमार, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू और प्रदीप कुमार सिंह की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: डिप्टी CM विजय सिन्हा के दो वोटर कार्ड, उम्र भी अलग-अलग? तेजस्वी यादव का दावा, ऑनलाइन दिखाए सबूत

चुनावी माहौल को देखकर सुरक्षा में किया गया बदलाव

इन सुरक्षा बदलावों का फैसला चुनावी माहौल में नेताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है. राज्य सरकार के इस कदम को राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि चुनावी समय में नेताओं की सुरक्षा पर खास ध्यान दिया जाता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement