Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 10 जनवरी 2026 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

गाजियाबाद में गाजीपुर बॉर्डर पर उस समय राजनीतिक तनाव बढ़ गया, जब आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद को UP में प्रवेश से पुलिस ने रोकने की कोशिश की. इसके बावजूद चंद्रशेखर आज़ाद ने यूपी में प्रवेश का प्रयास किया. प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल सरकार और CM ममता बनर्जी पर अपनी जांच में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.

चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने मेरठ जाने से रोका. (Photo: Screengrab)
गाजियाबाद में गाजीपुर बॉर्डर पर उस समय राजनीतिक तनाव बढ़ गया, जब आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद को UP में प्रवेश से पुलिस ने रोकने की कोशिश की. इसके बावजूद चंद्रशेखर आज़ाद ने यूपी में प्रवेश का प्रयास किया. प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल सरकार और CM ममता बनर्जी पर अपनी जांच में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. तृणमूल कांग्रेस ने अपना नया कैंपेन सॉन्ग "Jotoi Koro Hamla, Abar Jitbe Bangla" लॉन्च कर दिया है. भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने अपने कोच जान जेलेजनी से आधिकारिक तौर पर अलग होने की घोषणा कर दी. लद्दाख के चुशुल में दुनिया की सबसे ऊंची ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है. पढ़िए शनिवार शाम की 5 बड़ी खबरें...

दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस से भिड़े सांसद चंद्रशेखर आजाद, हुई धक्का-मुक्की, मेरठ जाने की जिद पर अड़े

गाजियाबाद में गाजीपुर बॉर्डर पर उस समय राजनीतिक तनाव बढ़ गया, जब आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद को UP में प्रवेश से पुलिस ने रोकने की कोशिश की. इसके बावजूद चंद्रशेखर आज़ाद ने यूपी में प्रवेश का प्रयास किया. चंद्रशेखर आज़ाद मेरठ जा रहे थे, जहां वह उस दलित परिवार से मिलेंगे, जिसकी महिला की हाल ही में हत्या कर दी गई थी.

सुप्रीम कोर्ट पहुंची ED और ममता की रार! एजेंसी ने की सीबीआई जांच की मांग

प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल सरकार और CM ममता बनर्जी पर अपनी जांच में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. ED ने अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर कर कहा है कि आई-पैक से जुड़े कोयला घोटाले की जांच के दौरान राज्य सरकार और पुलिस ने उसके काम में दखल दिया. ईडी ने SC से इस पूरे मामले की CBI जांच कराने की मांग की है.

'जितने हमले करोगे, उतनी मजबूती से जीतेगा बंगाल', TMC ने लॉन्च किया कैंपेन सॉन्ग

तृणमूल कांग्रेस ने अपना नया कैंपेन सॉन्ग "Jotoi Koro Hamla, Abar Jitbe Bangla" लॉन्च कर दिया है. TMC इसे प्रतिरोध, चुनौती और राजनीतिक संघर्ष का संदेश बता रही है. ये गीत ऐसे वक्त पर जारी किया गया है, जब तृणमूल कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार एजेंसियों के जरिये विपक्ष पर दबाव बना रही है.  

नीरज चोपड़ा अपने कोच से अलग हुए... अब खुद तय करेंगे ट्रेनिंग प्लान

भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने अपने कोच जान जेलेजनी से आधिकारिक तौर पर अलग होने की घोषणा कर दी. दोनों ने एक संयुक्त बयान जारी कर ये स्पष्ट किया कि ये फैसला आपसी सहमति के बाद लिया गया है और दोनों सम्मानपूर्वक अलग हो रहे हैं. जेलेजनी इतिहास के सबसे सफल जैवलिन थ्रोअर माने जाते हैं.

लद्दाख के सबसे ऊंचे गांव चुशुल में शुरू हुआ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट, होगा ये फायदा

लद्दाख के चुशुल में दुनिया की सबसे ऊंची ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है. NTPC के सहयोग से बना यह प्रोजेक्ट सैनिकों को 24 घंटे स्वच्छ बिजली देगा. ये प्रोजेक्ट डीजल पर निर्भरता कम करेगा और सालाना 1500 टन कार्बन उत्सर्जन घटाएगा. भारतीय सेना की सस्टेनेबिलिटी, मजबूती और आत्मनिर्भरता की प्रतिबद्धता का प्रतीक है.

