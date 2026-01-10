नीरज चोपड़ा अपने कोच से अलग हुए... अब खुद तय करेंगे ट्रेनिंग प्लान

भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने अपने कोच जान जेलेजनी से आधिकारिक तौर पर अलग होने की घोषणा कर दी. दोनों ने एक संयुक्त बयान जारी कर यह स्पष्ट किया कि यह फैसला आपसी सहमति के बाद लिया गया है और दोनों सम्मानपूर्वक अलग हो रहे हैं. जेलेजनी इतिहास के सबसे सफल जैवलिन थ्रोअर माने जाते हैं और नीरज के साथ केवल एक सीजन तक जुड़े रहे.

जान जेलेजनी के मार्गदर्शन में नीरज चोपड़ा की शुरुआत बेहद शानदार रही, दोनों की पहली प्रतियोगिता ही इतिहास बन गई, जब नीरज ने दोहा डायमंड लीग के दौरान 90 मीटर का जादुई आंकड़ा पार किया. यह उपलब्धि ना सिर्फ भारतीय एथलेटिक्स के लिए, बल्कि वैश्विक जैवलिन इतिहास के लिए भी यादगार रही.

इस थ्रो के साथ ही नीरज चोपड़ा दुनिया के उन चुनिंदा जैवलिन थ्रोअर्स में शामिल हो गए, जिन्होंने 90 मीटर की दूरी पार की. नीरज ने जान जेलेजनी के साथ बिताए समय को बेहद खास बताया. नीरज ने कहा कि वह बचपन से इस दिग्गज को आदर्श मानते आए हैं और उनके साथ ट्रेनिंग करना एक सपना सच होने जैसा था.

नीरज चोपड़ा ने क्या कहा?

नीरज चोपड़ा ने कहा, 'जान के साथ काम करने से तकनीक और मूवमेंट को लेकर मेरी सोच बदली है, हर सेशन में कुछ नया सीखने को मिला. सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि जिस इंसान को बचपन से आइडल माना, आज उसके साथ दोस्ती है. जान सिर्फ महान खिलाड़ी नहीं, बल्कि महान इंसान भी हैं.'

जान जेलेजनी ने भी नीरज चोपड़ा के साथ बिताए समय को याद करते हुए काफी सकारात्मक बातें कहीं. उन्होंने कहा, 'नीरज जैसा एथलीट मिलना सौभाग्य की बात है. 90 मीटर पार कराना खुशी की बात रही. वह लगातार फॉर्म में रहा, बस टोक्यो से 12 दिन पहले लगी पीठ की चोट ने प्रदर्शन पर असर डाला.' जेलेजनी ने यह भी कहा कि वे भविष्य में भी संपर्क में रहेंगे और परिवार सहित भारत या यूरोप में कभी भी उनसे मिलने की योजना है.

जान जेलेजनी के साथ नीरज चोपड़ा की आखिरी प्रतियोगिता टोक्यो में आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2025 थी, जहां वह अपना खिताब नहीं बचा पाए और आठवें स्थान पर रहे. पिछले 7 वर्षों में ऐस पहली बार था. जब नीरज किसी अंतरराष्ट्रीय इवेंट में मेडल से चूक गए.

नीरज चोपड़ा अब अपनी ट्रेनिंग की दिशा स्वयं तय करना चाहते हैं. वह अब तक जिन कोचों के साथ काम कर चुके हैं, उन सबके अनुभवों को मिलाकर अपनी ट्रेनिंग डिजाइन करेंगे. उनका कहना है कि अब उन्हें अपने शरीर की जरूरतों का सबसे अच्छा अंदाजा है और वो नई तकनीक और ट्रेनिंग आइडियाज पर काम करना चाहते है. 2026 की तैयारी उन्होंने नवंबर से शुरू कर दी है

नीरज चोपड़ा कहते हैं, '2027 की विश्व चैम्पियनशिप और 2028 ओलंपिक मेरी नजर में सबसे बड़े लक्ष्य हैं.' नीरज चोपड़ा ने हाल ही में JSW Sports के साथ 10 साल पुरानी साझेदारी खत्म कर दी. अब उन्होंने अपनी नई एथलीट मैनेजमेंट कंपनी Vel Sports लॉन्च की है.

