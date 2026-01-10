scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

लद्दाख के सबसे ऊंचे गांव चुशुल में शुरू हुआ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट, होगा ये फायदा

लद्दाख के चुशुल में दुनिया की सबसे ऊंची ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है. NTPC के सहयोग से बना यह प्रोजेक्ट सैनिकों को 24 घंटे स्वच्छ बिजली देगा. डीजल पर निर्भरता कम करेगा. सालाना 1500 टन कार्बन उत्सर्जन घटाएगा. भारतीय सेना की सस्टेनेबिलिटी, मजबूती और आत्मनिर्भरता की प्रतिबद्धता का प्रतीक है.

Advertisement
X
चुशुल में बने ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट. (Photo:X/ADGPI)
चुशुल में बने ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट. (Photo:X/ADGPI)

भारतीय सेना ने पर्यावरण और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान रचा है. लद्दाख के चुशुल में दुनिया की सबसे ऊंची जगह पर ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है. यह प्रोजेक्ट भारत के पहले गांवों (सीमावर्ती क्षेत्रों) को स्वच्छ ऊर्जा देने की दिशा में सेना का महत्वपूर्ण कदम है. यह प्रोजेक्ट NTPC (नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन) के सहयोग से बनाया गया है.

चुशुल ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट क्या है?

चुशुल लद्दाख में समुद्र तल से 14500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है – यह दुनिया का सबसे ऊंचा ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट है. इसकी मुख्य विशेषताएं...

सम्बंधित ख़बरें

Indian Navy Haldia Base
इंडियन नेवी हल्दिया में बना रहा अपना बेस... बांग्लादेश-चीन पर रहेगी पैनी नजर
DRDO scramjet engine Hypersonic test
अब भारत भी कर सकेगा रूस के ओरेश्निक मिसाइल जैसा हमला... स्क्रैमजेट टेस्ट सफल
City of Guns Bihar Defence Corridor
फिर जिंदा होंगी 'सिटी ऑफ गन्स' फैक्ट्रियां... बिहार के बारूद से हिल जाएगा दुश्मन
How to Kidnap President
अमेरिका की 30 मिनट की रेड... 3D वीडियो में देखें कैसे किडनैप हुए वेनेजुएला के राष्ट्रपति?
Russia Oreshnik Missile Strike on Ukraine
रूस का हाइपरसोनिक मिसाइल से यूक्रेन पर हमला... पुतिन के घर पर ड्रोन अटैक का बदला

यह भी पढ़ें: एक बीमार के चक्कर में लौटेंगे चार अंतरिक्षयात्री, स्पेस स्टेशन के इतिहास में पहली बार

  • ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन: सोलर पैनल्स से बिजली बनाकर पानी से हाइड्रोजन गैस निकाली जाएगी.
  • माइक्रोग्रिड: यह छोटा पावर ग्रिड है जो 24 घंटे सैनिकों को स्वच्छ बिजली देगा.
  • फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम: पहले डीजल जनरेटर चलते थे, अब हाइड्रोजन से बिजली बनेगी.
  • कार्बन उत्सर्जन में कमी: हर साल 1500 टन CO₂ उत्सर्जन कम होगा.
  • कठिन परिस्थितियों में काम: -40 डिग्री ठंड, तेज हवाएं और ऑक्सीजन की कमी में भी यह सिस्टम काम करेगा.

यह प्रोजेक्ट सेना की सस्टेनेबिलिटी (टिकाऊ विकास), रेजिलिएंस (मजबूती) और सेल्फ-रिलायंस (आत्मनिर्भरता) की प्रतिबद्धता को दिखाता है.

Advertisement

क्यों बनाया गया यह प्रोजेक्ट?

लद्दाख में सीमा पर तैनात सैनिकों को बिजली की जरूरत लगातार रहती है. पहले डीजल से चलने वाले जनरेटर इस्तेमाल होते थे, जो... महंगे ईंधन पर निर्भर थे. प्रदूषण फैलाते थे. लॉजिस्टिक्स में मुश्किलें पैदा करते थे (ईंधन ट्रकों से लाना).

यह भी पढ़ें: ISRO का वर्कहॉर्स... 63 में 60 उड़ानें सफल, अब 12 को PSLV रॉकेट की नई उड़ान

अब ग्रीन हाइड्रोजन से...

बिजली साफ होगी. ईंधन की जरूरत कम होगी. पर्यावरण संरक्षण होगा. सेना का खर्च भी घटेगा.

प्रोजेक्ट का महत्व

  • सैनिकों के लिए: 24 घंटे बिजली से जीवन आसान होगा.
  • राष्ट्रीय स्तर पर: ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा, जो भारत का बड़ा लक्ष्य है (2030 तक 5 मिलियन टन हाइड्रोजन उत्पादन).
  • सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए: यह भारत के पहले गांवों (सीमावर्ती गांवों) को स्वच्छ ऊर्जा देने का मॉडल बनेगा.
  • वैश्विक संदेश: दुनिया की सबसे ऊंची जगह पर ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट – यह भारत की तकनीकी ताकत दिखाता.
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement