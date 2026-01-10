scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'जितने हमले करोगे, उतनी मजबूती से जीतेगा बंगाल', TMC ने लॉन्च किया कैंपेन सॉन्ग

ईडी की छापेमारी और दिल्ली में TMC सांसदों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के बीच तृणमूल कांग्रेस ने नया कैंपेन सॉन्ग "Jotoi Koro Hamla, Abar Jitbe Bangla" लॉन्च किया है. पार्टी इसे केंद्र के दबाव के खिलाफ प्रतिरोध और बंगाल की राजनीतिक अस्मिता के प्रतीक के तौर पर पेश कर रही है.

Advertisement
X
ममता बनर्जी ने ईडी की कार्रवाई के बाद मुखर हो गई हैं. (File Photo: PTI)
ममता बनर्जी ने ईडी की कार्रवाई के बाद मुखर हो गई हैं. (File Photo: PTI)

प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी और दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे तृणमूल कांग्रेस सांसदों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के बीच TMC ने सियासी जवाबी रणनीति के तौर पर अपना नया कैंपेन सॉन्ग "Jotoi Koro Hamla, Abar Jitbe Bangla" लॉन्च कर दिया है. पार्टी इसे प्रतिरोध, चुनौती और राजनीतिक संघर्ष का संदेश बता रही है.

यह गीत ऐसे वक्त पर जारी किया गया है, जब तृणमूल कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार एजेंसियों के जरिये विपक्ष पर दबाव बना रही है. दिल्ली में TMC सांसदों को हिरासत में लिए जाने और धक्का-मुक्की की तस्वीरों को भी इस कैंपेन का हिस्सा बनाया गया है. पार्टी सूत्रों के मुताबिक, इन वीडियोज को वीडियो में शामिल किया गया है ताकि संदेश और तीखा हो सके.

यह भी पढ़ें: ED और TMC के बीच बढ़ा टकराव, SC पहुंची ममता सरकार... कैविएट दाखिल कर की ये मांग

TMC सूत्रों ने बताया कि गाने की योजना पहले से तय थी, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए इसके वीडियो रिलीज़ का समय सोच-समझकर चुना गया. यह गीत सबसे पहले अभिषेक बनर्जी के तहेरपुर 'रण संकल्प' कार्यक्रम के दौरान बजाया गया था, जबकि वीडियो को ईडी कार्रवाई के बीच राजनीतिक जवाब के रूप में पेश किया गया.

Advertisement

"Jotoi Koro Hamla, Abar Jitbe Bangla" का अर्थ है कि चाहे कितने भी हमले किए जाएं, बंगाल फिर जीत हासिल करेगा. पार्टी इसे एक नारे की तरह इस्तेमाल कर रही है, जिसमें क्षेत्रीय पहचान, राजनीतिक चेतना और केंद्र के कथित दबाव के खिलाफ एकजुटता का संदेश दिया गया है.

यह भी पढ़ें: 'ममता बनर्जी को अब जनता की अदालत में जाकर...', CM की नाराजगी पर सिंधिया ने कसा तंज

तृणमूल नेताओं का कहना है कि यह सिर्फ एक चुनावी गीत नहीं, बल्कि बीजेपी की उस रणनीति के खिलाफ आवाज है, जिसमें ईडी-सीबीआई की कार्रवाई, गिरफ्तारियां, ध्रुवीकरण, मतदाता सूची से जुड़ी कवायद और केंद्रीय फंड रोकने जैसे आरोप शामिल हैं. गीत के जरिए NRC और SIR जैसे मुद्दों पर भी चिंता जताई गई है, जिन्हें TMC जनता को डराने के औजार के रूप में देखती है.

दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई के क्लिप्स इस अभियान को और धार देते हैं. TMC का साफ संदेश है कि वह केंद्र के दबाव के सामने झुकने वाली नहीं है और बंगाल की लड़ाई सड़कों से लेकर चुनावी मैदान तक पूरी ताकत से लड़ी जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement