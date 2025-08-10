scorecardresearch
 

Feedback

Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 10 अगस्त 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 10 अगस्त, 2025 की खबरें और समाचार: प्रवर्तन निदेशालय ने रविवार को रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दायर की है. कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर वह दस्तावेज पेश करने की मांग की है. धराली क्षेत्र में आई विनाशकारी आपदा में करीब 45 फीट गहरे मलबे के नीचे कई इमारतें दब गईं हैं. बिहार में JDU कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को विधानसभा चुनाव में उतारने की मांग की है. पढ़ें रविवार शाम की बड़ी खबरें.

Advertisement
X
रॉबर्ट वाड्रा पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ा आरोप लगाया है (File Photo:PTI)
रॉबर्ट वाड्रा पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ा आरोप लगाया है (File Photo:PTI)

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 10 अगस्त, 2025 की खबरें और समाचार: प्रवर्तन निदेशालय ने रविवार को रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दायर की है. कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर वह दस्तावेज पेश करने की मांग की है. धराली क्षेत्र में आई विनाशकारी आपदा में करीब 45 फीट गहरे मलबे के नीचे कई इमारतें दब गईं हैं. बिहार में JDU कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को विधानसभा चुनाव में उतारने की मांग की है. पढ़ें रविवार शाम की बड़ी खबरें.

मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा पर ED का शिकंजा, दो कंपनियों से 58 करोड़ की अवैध कमाई का आरोप

प्रवर्तन निदेशालय ने रविवार को रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दायर की है. ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा पर बड़ा आरोप लगाया है. एजेंसी का कहना है कि वाड्रा ने दो कंपनियों के जरिए 58 करोड़ रुपये की अवैध कमाई हासिल की और इसका इस्तेमाल संपत्तियां खरीदने से लेकर अपने कारोबारी कर्ज चुकाने तक में किया.

सम्बंधित ख़बरें

Breaking News
एक क्लिक में पढ़ें 10 अगस्त, रविवार की अहम खबरें 
एपी सिंह ने कहा कि हमारे एस-400 ने पाकिस्तान के फाइटर जेट उड़ा दिए. (File Photo: PTI)
पढ़ें 9 अगस्त 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार 
Kulgam Encounter in south Kashmir
पढ़ें 9 अगस्त 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार 
Breaking News
एक क्लिक में पढ़ें 09 अगस्त, शनिवार की अहम खबरें 
Breaking News
एक क्लिक में पढ़ें 08 अगस्त, शुक्रवार की अहम खबरें 

शकुन रानी को 'डबल वोटर' बताकर फंसे राहुल, EC ने डेटा पर उठाए सवाल, कहा- सोर्स बताएं कांग्रेस नेता

कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर वह दस्तावेज पेश करने की मांग की है, जिसके आधार पर उन्होंने दावा किया था कि बेंगलुरु सेंट्रल की महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में शकुन रानी नाम की महिला वोटर ने दो बार मतदान किया था.

Advertisement

जहां कभी होटल था, वहां अब सिर्फ मलबा... धराली में खुदाई के दौरान मिली 3 मंजिला इमारत, तस्वीरों में देखें तबाही के मंजर

धराली क्षेत्र में आई विनाशकारी आपदा में करीब 45 फीट गहरे मलबे के नीचे कई इमारतें दब गईं हैं. स्थानीय लोगों का जीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया. राहत और बचाव दल पूरी क्षमता के साथ फंसे लोगों को निकालने में जुटे हैं. मलबा हटाने का काम जारी है ताकि जल्द से जल्द जीवित लोगों तक पहुंचा जा सके.

'हम सबसे तेज इकोनॉमी...' PM नरेंद्र मोदी बोले- दुनिया ने देखा है नए भारत का चेहरा

PM Narendra Modi ने बेंगलुरु में परिवहन से जुड़ी तमाम परियोजनाओं का शुभारंभ करते हुए कहा कि बीते 11 सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था 10वें से पांचवें नंबर पर पहुंच गई है और अब दुनिया ने नए भारत का चेहरा देखा है.

चुनाव लड़ेंगे नीतीश कुमार के बेटे निशांत? JDU दफ्तर के बाहर पोस्टर से हलचल तेज

बिहार की राजनीति में एक नई हलचल शुरू हो गई है. JDU कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को विधानसभा चुनाव में उतारने की मांग की है. पोस्टरों में साफ लिखा है, 'कार्यकर्ताओं की मांग, चुनाव लड़े निशांत'. इस कदम ने सियासी गलियारों में चर्चा तेज कर दी है, क्योंकि अब तक निशांत कुमार राजनीति से दूरी बनाए हुए हैं, हालांकि वो पिता के लिए वोट मांगते रहे हैं.

Advertisement

PAK आर्मी चीफ का दो महीने में दूसरा अमेरिका दौरा, टॉप जनरल्स से की मुलाकात

पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर अपनी दूसरी आधिकारिक अमेरिका यात्रा पर हैं, जहां उन्होंने शीर्ष अमेरिकी राजनीतिज्ञों और सैन्य अधिकारियों के साथ उच्च-स्तरीय मुलाकातें कीं. पाकिस्तानी सेना के एक बयान के अनुसार, फील्ड मार्शल मुनीर ने टैम्पा में यूएस सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के कमांडर जनरल माइकल ई. कुरिला के रिटायरमेंट सेरेमनी और नए कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर के पदभार ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया.

राजस्थान: गहलोत सरकार के दौरान भर्ती 123 शिक्षकों पर केस, रीट 2018-22 में घपला कर पाई थी सरकारी नौकरी

राजस्थान में पिछले पांच साल की शिक्षक भर्ती जांच में बड़ा घोटाला सामने आया है. शिक्षा विभाग ने एसओजी को 123 शिक्षकों की सूची दी है, जो 2018 और 2019 की रीट परीक्षा में संदिग्ध तरीके से पास होकर नियुक्त हुए थे. इन शिक्षकों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है.

दनादन पैसे निकाल रहे ये निवेशक... आंकड़ा 10 दिन में ₹18000Cr, क्या ट्रंप टैरिफ का डर?

अमेरिका और भारत के बीच व्यापारिक तनाव (India-US Trade Tension) का असर शेयर बाजार (Stock Market) पर साफ देखने को मिला है और लगातार छठे सप्ताह सेंसेक्स-निफ्टी में गिरावट जारी रही. इस बीच एक और झटका ये लगा कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने बाजार से तगड़ी बिकवाली की है और अगस्त में अब तक FPI द्वारा निकाली गई रकम का आंकड़ा 18000 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. हालांकि, ट्रंप टैरिफ के डर (Trump Tariff Fear) के साथ ही तमाम कंपनियों के कमजोर तिमाही नतीजों ने भी विदेशी निवेशकों के सेंटीमेंट पर असर डाला है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement