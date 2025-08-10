scorecardresearch
 

Feedback

राजस्थान: गहलोत सरकार के दौरान भर्ती 123 शिक्षकों पर केस, रीट 2018-22 में घपला कर पाई थी सरकारी नौकरी

राजस्थान में पिछले पांच साल की शिक्षक भर्ती जांच में बड़ा घोटाला सामने आया है. शिक्षा विभाग ने एसओजी को 123 शिक्षकों की सूची दी है, जो 2018 और 2019 की रीट परीक्षा में संदिग्ध तरीके से पास होकर नियुक्त हुए थे. इन शिक्षकों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है.

Advertisement
X
गहलोत सरकार के वक्त भर्ती 123 टीचर रीट फर्जीवाड़े में फंसे (File Photo: PTI)
गहलोत सरकार के वक्त भर्ती 123 टीचर रीट फर्जीवाड़े में फंसे (File Photo: PTI)

Rajasthan teacher recruitment scam: राजस्थान में पिछले पांच साल में टीचर भर्ती की जांच में बड़ा ख़ुलासा हुआ है. शिक्षा विभाग की तरफ से एसओजी को 123 टीचरों की लिस्ट सौंपी गई है जिनका जांच में संदिग्ध तरीके से शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी रीट 2018 और 2019 में नौकरी पाना पाया गया है. उसके बाद एसओजी ने इन सभी 123 के ख़िलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. 

इन पर आरोप है कि ये जमी कैंडिडेट बैठाकर, अनुचित तरीके से पेपर लेकर, फ़र्ज़ी तस्वीर लगाकर नौकरी पाए हैं. हैरतअंगेज़ बात है कि इनमें 95 फ़ीसदी राजस्थान के एक हीं जिले जालौर के हैं जिसे पेपरलीक माफिया का गढ़ माना जाता है.

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कांग्रेस सरकार के दौरान रीट यानी अध्यापक पात्रता परीक्षा 2018 लेवल 1 और 2 हुआ था जिसमें पेपरलीक के आरोप लगे थे. बाद में गहलोत सरकार ने रीट यानी अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 लेवल 1 और 2 करवाई जिसमें पेपरलीक के बाद परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी. फिर से रीट यानी अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 लेवल 1 और 2 करवाई गई थी. अब जो परीक्षाएं हुई थी उसमें भी भारी धांधली सामने आई है.

सम्बंधित ख़बरें

पिता ने छपवा दिया बेटी का शोक संदेश. (Photo: ITG)
बेटी ने की लव मैरिज, नाराज पिता ने छपवा दिया शोक संदेश... बोले- हमने उसे मृत समझ लिया 
Earthquake tremors were felt in Delhi-NCR for the second consecutive day.
गुजरात-राजस्थान बॉर्डर पर भूकंप के झटके, घबराकर घरों से निकले लोग 
साइबर ठगों ने शख्स से की 5 लाख रुपये की ठगी. (Photo: Representational )
दिल्ली: साइबर फ्रॉड गैंग का भंडाफोड़, इन्वेस्टमेंट के नाम पर करोड़ों की ठगी, चीन से जुड़े तार, 5 गिरफ्तार 
झूठे प्यार के जाल में फंसी शादीशुदा महिला. (Photo: Representational)
सोशल मीडिया, लिव-इन, प्रेग्नेंसी और अबॉर्शन... झूठे प्यार के जाल में फंसी शादीशुदा महिला 
झुंझुनू में कुत्तों का कत्लेआम 

शिक्षा विभाग के आदेश पर इन टीचरों के खिलाफ  धारा 419, 420,476,471,120 बी  और धारा 3,7, 10 और राजस्थान सार्वजनिक भर्ती परीक्षा अनुचित संसाधनों की रोकथाम क़ानून 2022 के तहत मुक़दमा दर्ज किया गया है. 

Advertisement

आजतक के पास सभी आरोपी टीचरों की सूची मौजूद है. एसओजी के एडीजी वी के सिंह ने कहा कि हमने राजस्थान के सभी विभागों को ये कहा था कि पेपर लीक राजस्थान में जिस तरह से बड़े स्तर पर हुआ उसे देखते हुए पिछले पांच सालों में जो लोग नौकरी पाए हैं उनका विभागीय जांच किया जाए. इसी सिलसिले में शिक्षा विभाग ने हमें ये संदिग्ध टीचरों की सूची सौंपी है हमने इनके ख़िलाफ एफआइआर दर्ज कर लिया है और एक एक करके सबकी जांच की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement