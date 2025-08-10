scorecardresearch
 

'कुछ लोग खुद को दुनिया का बॉस समझते हैं... उन्हें भारत का विकास पसंद नहीं', टैरिफ वॉर के बीच राजनाथ की दो टूक

राजनाथ सिंह ने BEML की नई रेल कोच फैक्ट्री का भूमि पूजन करते हुए कहा कि भारत दुनिया का सबसे तेज विकास करने वाला देश है, जो कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा है. उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए आतंकियों को करारा जवाब देने की बात कही और मध्य प्रदेश को ‘मॉडर्न प्रदेश’ बताया.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भोपाल में एक भूमि पूजन समारोह में पहुंचे थे. (Photo - Screengrab)
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दुनिया का सबसे तेज विकास करने वाला देश भारत है. कुछ लोग हैं जिनको भारत का विकास पसंद नहीं आ रहा है. खुद को ही दुनिया का बॉस समझ बैठे हैं. उनको समझ नहीं आ रहा है कि भारत कैसे इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है. बहुतों द्वारा ऐसी कोशिश की जा रही है कि भारत में भारत के लोगों द्वारा जो चीज बनाई जा रही है वो अगर किसी दूसरे देश में जाए तो उन देशों में बनने वाली चीजों से महंगी हो जाए ताकि दुनिया के लोग उसे खरीदें ही ना. उन्होंने कहा कि भारत आज जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, एक दिन भारत दुनिया की एक बड़ी शक्ति बनकर रहेगा.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, "जहां तक रक्षा क्षेत्र की बात है, आपको यह जानकर खुशी होगी कि अब हम 24 हजार करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की रक्षा वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं. यह भारत की ताकत है, यह नए भारत का नया रक्षा क्षेत्र है और निर्यात निरंतर बढ़ रहा है..."

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साथ ही ऑपरेशन सिंदूर पर भी बात की और कहा कि आतंकियों ने पहलगाम में पर्यटकों को धर्म पूछकर मारा लेकिन भारत ने आतंकियों का कर्म देखकर जवाब दिया. उन्होंने यह बात भोपाल में मैन्यूफैक्चरिंग के लिए बीईएमएल रेल हब में नेक्स्टजेन रोलिंग स्टॉक फैक्ट्री के ‘भूमि पूजन समारोह’ में बोल रहे थे. 

यह भी पढ़ें: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने खोए क‍ितने फाइटरजेट? व‍िपक्ष के इस सवाल का राजनाथ स‍िंह ने द‍िया जवाब

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इनके अलावा कहा कि मध्य प्रदेश में आज BEML (भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड) की नई रेल कोच फैक्ट्री के भूमि पूजन के साथ औद्योगिक विकास को नई दिशा मिली. इस परियोजना में लगभग 1,800 करोड़ रुपये का निवेश होगा और अगले दो वर्षों में फैक्ट्री का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा. यहां न केवल रेल के डिब्बों का निर्माण होगा, बल्कि रेलवे के अन्य उत्पाद भी तैयार किए जाएंगे.

MP सिर्फ ‘मध्य प्रदेश’ नहीं, बल्कि ‘मॉडर्न प्रदेश’ बन गया!

रक्षा मंत्री ने कहा कि चाहे औद्योगिक विकास हो, या सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पुनरुत्थान, जब इसकी कमान मोहन जी जैसे कर्मठ और समर्पित व्यक्ति के हाथ में हो, तो ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं होती. आपके नए-नए विचार और कार्यशैली के कारण मैं कह सकता हूं कि अब MP सिर्फ ‘मध्य प्रदेश’ नहीं, बल्कि ‘मॉडर्न प्रदेश’ बन गया है.

वंदे भारत रेल कोच देश के परिवहन क्षेत्र को नई गति दे रहे!

शिलान्यास समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस परियोजना का असर केवल इस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश और आसपास के इलाकों तक विकास की लहर पहुंचेगी. रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि BEML द्वारा निर्मित वंदे भारत रेल कोच देश के परिवहन क्षेत्र को नई गति दे रहे हैं.

