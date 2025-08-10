'हम सबसे तेज इकोनॉमी...' PM नरेंद्र मोदी बोले- दुनिया ने देखा है नए भारत का चेहरा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) रविवार को बेंगलुरु पहुंचे और शहर की कनेक्टिविटी को नया रूप देने के लिए कई बड़े ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ किया. उन्होंने भारत की सिलिकॉन वैली कहे जाने इस शहर को 3 नई वंदे भारत ट्रेनों की सौदात दी, तो वहीं बेंगलुरु की नम्मा मेट्रो की येलो लाइन का उद्घाटन भी किया. इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जहां बेंगलुरु को नए भारत के उदय का प्रतीक बताया, तो वहीं देश की इकोनॉमी पर भी बात की और ऑपरेशन सिंदूर (Oparation Sindoor) का जिक्र करते हुए कहा कि, 'पूरी दुनिया ने अब भारत के नए चेहरे को देखा है.'

'ऑपरेशन सिंदूर' में दिखी भारत की ताकत

कर्नाटक के बेंगलुरु में तमाम परियोजनाओं का शुभारंभ करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए ऑरपेशन सिंदूर की सफलता के बारे में बात की और कहा कि इसके पीछे बहुत अहम रोल हमारी टेक्नोलॉजी और डिफेंस में मेक इन इंडिया की ताकत (Make In India Power) का रहा है. इसमें बेंगलुरु और कर्नाटक के युवाओं का बड़ा योगदान है. प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि भारत को जल्द ही मेड इन इंडिया चिप (Made In India Chip) भी मिलने जा रही है.

PM Modi के मुताबिक, 'ऑपरेशन सिंदूर के बाद मैं पहली बार बेंगलुरु आया. ऑपरेशन सिंदूर ने भारतीय सेना की सफलता, सीमा पार कई किलोमीटर तक आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने की हमारी क्षमता देखी, आतंकवाद के बचाव में आए पाकिस्तान (Pakistan) को चंद घंटों में घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा और पूरी दुनिया ने इस नए भारत का चेहरा देखा.'

Advertisement

'हम Top-3 इकोनॉमी बनने की ओर'

भारतीय तकनीक और डिफेंस सेक्टर में 'मेक इन इंडिया' की ताकत का जिक्र करने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर भी बड़ी बात कही. उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया में भारत सबसे तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई इकोनॉमी (India Fastest Growing Economy) है और बीते 11 साल में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिली है. पीएम मोदी ने कहा कि 11 साल पहले हमारी इकोनॉमी दुनिया में 10वें नंबर पर थी, लेकिन अब हम पांचवे पायदान पर पहुंच चुके हैं और हम बहुत तेजी से दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी (World 3rd Largest Economy) बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं.

PM बोले- 'रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म से...'

भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती के बारे में बताते हुए उन्होंने इसे ताकत देने वाले कारकों का जिक्र भी किया और कहा कि Economy में यह रफ्तार हमें रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की भावना से मिली है. इसके साथ ही इसमें साफ इरादे और ईमानदार प्रयासों का बड़ा रोल है. उन्होंने आंकड़े गिनाते हुए बताया कि 2014 में, मेट्रो (Metro) सिर्फ 5 शहरों तक सीमित थी, लेकिन अब 24 शहरों में 1,000 किलोमीटर से ज्यादा का मेट्रो रेल नेटवर्क है.

PM Modi ने आगे कहा कि 2014 से पहले लगभग 20,000 किलोमीटर रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया गया था, लेकिन हमने पिछले 11 साल में ही 40,000 किलोमीटर से ज्यादा रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया है. इसके अलावा 2014 तक, भारत में महज 74 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या बढ़कर अब 160 से अधिक हो गई है. प्रधानमंत्री ने कहा कि जलमार्गों के आंकड़े भी उतने ही प्रभावशाली हैं, क्योंकि 2014 में सिर्फ 3 राष्ट्रीय जलमार्ग चालू थे और अब इनती संख्या भी बढ़कर 30 हो चुकी है.

---- समाप्त ----