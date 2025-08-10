scorecardresearch
 

Feedback

चुनाव लड़ेंगे नीतीश कुमार के बेटे निशांत? JDU दफ्तर के बाहर पोस्टर से हलचल तेज

बिहार की राजनीति में एक नई हलचल शुरू हो गई है. JDU कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को विधानसभा चुनाव में उतारने की मांग की है. पोस्टरों में साफ लिखा है, 'कार्यकर्ताओं की मांग, चुनाव लड़े निशांत'. इस कदम ने सियासी गलियारों में चर्चा तेज कर दी है, क्योंकि अब तक निशांत कुमार राजनीति से दूरी बनाए हुए हैं, हालांकि वो पिता के लिए वोट मांगते रहे हैं.

Advertisement
X
निशांत के समर्थन में लगे पोस्टर (PHOTO- ITG)
निशांत के समर्थन में लगे पोस्टर (PHOTO- ITG)

बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत के राजनीति में आने की अटकलों ने फिर जोर पकड़ लिया है.  पटना में जनता दल (यूनाइटेड) के कार्यालय के बाहर रविवार को एक पोस्टर नजर आया जिसमें लिखा हुआ था कि 'कार्यकर्ताओं की मांग, चुनाव लड़े निशांत'. 

निशांत के समर्थन में लगे पोस्टर

JDU के कई कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाने की मांग करते हुए बड़े-बड़े पोस्टर लगा दिए.

सम्बंधित ख़बरें

बिहार में वोटर लिस्ट पर बवाल, अब तेजस्वी ने डिप्टी सीएम पर लगाए ये आरोप  
Dispute Over Voter List Names: Deputy CM Provides Clarification
तेजस्वी के 'दो वोटर कार्ड' वाले आरोपों पर विजय सिन्हा ने दी सफाई, देखें  
Political controversy over Deputy CM Vijay Sinhas two voter IDs.
बिहार में गहराया SIR विवाद, अब डिप्टी CM के 2 वोटर कार्ड पर बवाल 
Accusations of two voter IDs against the Deputy Chief Minister, Tejashwi raised questions.
डिप्टी CM विजय सिन्हा के 2 वोटर कार्ड', तेजस्वी का आरोप, दिखाए ये सबूत  
Tejashwi yadav and Vijay Sinha
डिप्टी CM विजय सिन्हा के 2 वोटर कार्ड, उम्र भी अलग-अलग? तेजस्वी यादव का दावा, दिखाए सबूत 

बता दें कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अब तक राजनीति से दूरी बनाए हुए हैं. हालांकि कभी कभी कार्यक्रमों में वो लोगों से पिता को इस चुनाव में जीत दिलाने की अपील करते जरूर नजर आए हैं.

अब पार्टी कार्यकर्ताओं की इस पहल ने अचानक बिहार की सियासत को गरमा दिया है. पार्टी के कई नेताओं को लगता है कि निशांत कुमार के JDU की बागडोर संभालने से पार्टी में नई पीढ़ी के नेतृत्व की शुरुआत हो सकती है. पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि कार्यकर्ताओं के इस कदम के पीछे युवाओं में बढ़ती नेतृत्व की चाह और 2025 के चुनाव को लेकर उत्साह है.

Advertisement

उपेंद्र कुशवाहा भी कर चुके हैं मांग

बीते दिनों एनडीए में शामिल और नीतीश कुमार के भरोसेमंद रह चुके उपेंद्र कुशवाहा ने भी निशांत को राजनीति में लाने की वकालत की थी और कहा था की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्य संभालना चाहिए और उनके बेटे निशांत के हाथों में पार्टी की बागडोर दे देनी चाहिए.

राजनीति से दूर रहते हैं निशांत

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने अब तक सार्वजनिक तौर पर राजनीति में आने की कोई इच्छा जाहिर नहीं की है. वो लो-प्रोफाइल रहते हैं और निजी जीवन में अध्यात्म के प्रति उनका झुकाव है.

फिलहाल, इन पोस्टरों ने बिहार की राजनीति में उत्सुकता जरूर बढ़ा दी है. अब सबकी नजर इस बात पर है कि खुद निशांत कुमार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मांग पर क्या रुख अपनाते हैं. अगर निशांत राजनीति में कदम रखते हैं तो यह बिहार की सियासी तस्वीर में बड़ा बदलाव ला सकता है और चुनाव में तेजस्वी और निशांत दो युवा चेहरों की लड़ाई देखने को मिल सकती है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement