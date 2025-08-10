scorecardresearch
 

Feedback

मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा पर ED का शिकंजा, दो कंपनियों से 58 करोड़ की अवैध कमाई का आरोप

प्रवर्तन निदेशालय ने रविवार को रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दायर की है. ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा पर बड़ा आरोप लगाया है. एजेंसी का कहना है कि वाड्रा ने दो कंपनियों के जरिए 58 करोड़ रुपये की अवैध कमाई हासिल की और इसका इस्तेमाल संपत्तियां खरीदने से लेकर अपने कारोबारी कर्ज चुकाने तक में किया.

Advertisement
X
रॉबर्ट वाड्रा पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ा आरोप लगाया है (File Photo:PTI)
रॉबर्ट वाड्रा पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ा आरोप लगाया है (File Photo:PTI)

प्रवर्तन निदेशालय ने रविवार को रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दायर की है. ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा पर बड़ा आरोप लगाया है. एजेंसी का कहना है कि वाड्रा ने दो कंपनियों के जरिए 58 करोड़ रुपये की अवैध कमाई हासिल की और इसका इस्तेमाल संपत्तियां खरीदने से लेकर अपने कारोबारी कर्ज चुकाने तक में किया.

ईडी की चार्जशीट के मुताबिक, रॉबर्ट वाड्रा को दो कंपनियों से 58 करोड़ रुपये की अवैध कमाई (Proceeds of Crime) मिली, जो कथित आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी थी. उन्होंने इस रकम का इस्तेमाल कथित तौर पर अचल संपत्तियां खरीदने, निवेश करने, फंड और लोन देने, और अपनी विभिन्न ग्रुप कंपनियों की देनदारियां चुकाने में किया.

दो कंपनियों के माध्यम से मिली अवैध कमाई

सम्बंधित ख़बरें

Robert Vadra
Land Scams में घिरे Robert Vadra 
गुरुग्राम लैंड डील केस में रॉबर्ट वाड्रा को कोर्ट का नोटिस (Photo: PTI)
जमीन घोटाले में घिरे रॉबर्ट वाड्रा, कोर्ट ने जारी किया समन, 28 अगस्त को पेशी के आदेश 
ED tightens its grip on Robert Vadra, support from Rahul Gandhi.
रॉबर्ट वाड्रा पर ED की चार्जशीट, राहुल गांधी बोले- 10 साल से परेशान कर रही सरकार 
ED tightens its grip on Robert Vadra, Rahul Gandhi comes to his defense.
'10 साल से परेशान कर रही सरकार', वॉड्रा के समर्थन में बोले राहुल 
रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर बोले राहुल गांधी (Photo: AP)
'10 साल से मेरे Brother In-Law के पीछे पड़ी है ED', रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ एक्शन पर बोले राहुल गांधी 

ईडी की चार्जशीट में कहा गया है कि जांच के दौरान कथित आपराधिक गतिविधियों से हुई कमाई (Proceeds of Crime) का सटीक आंकलन किया गया. रॉबर्ट वाड्रा के पास कुल 58 करोड़ रुपये की ऐसी रकम आने का खुलासा हुआ, जो दो रास्तों से आई. इनमें 5 करोड़ रुपये ब्लू ब्रीज ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड (BBTPL) के जरिए और 53 करोड़ रुपये स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड (SLHPL) के जरिए ट्रांसफर हुए.

Advertisement

जमीन घोटाले में भी बढ़ीं मुश्किलें

वहीं दूसरी ओर गुरुग्राम के शिकोहपुर में  2008 के जमीन सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी रॉबर्ट वाड्रा की परेशानी बढ़ गई है. राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष ईडी जज सुशांत चगोतरा ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने से पहले वाड्रा को नोटिस जारी किया है. अदालत ने उन्हें 28 अगस्त को पेश होकर अपना पक्ष रखने और ईडी की दलीलों पर बहस करने के लिए तलब किया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement