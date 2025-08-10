PAK आर्मी चीफ का दो महीने में दूसरा अमेरिका दौरा, टॉप जनरल्स से की मुलाकात

पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर अपनी दूसरी आधिकारिक अमेरिका यात्रा पर हैं, जहां उन्होंने शीर्ष अमेरिकी राजनीतिज्ञों और सैन्य अधिकारियों के साथ उच्च-स्तरीय मुलाकातें कीं. पाकिस्तानी सेना के एक बयान के अनुसार, फील्ड मार्शल मुनीर ने टैम्पा में यूएस सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के कमांडर जनरल माइकल ई. कुरिला के रिटायरमेंट सेरेमनी और नए कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर के पदभार ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया.

फील्ड मार्शल मुनीर ने जनरल कुरिला की उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता और द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को मजबूत करने में उनके योगदान की सराहना की. उन्होंने एडमिरल कूपर को बधाई देते हुए साझा सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए निरंतर सहयोग की उम्मीद जताई. असीम मुनीर ने जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन से भी मुलाकात की, जहां आपसी पेशेवर हितों के मुद्दों पर चर्चा हुई. उन्होंने जनरल केन को पाकिस्तान आने का निमंत्रण भी दिया.

इसके अलावा, उन्होंने मित्र देशों के रक्षा प्रमुखों के साथ भी बातचीत की. पाकिस्तानी डायस्पोरा (अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी मूल के लोग) के साथ एक संवाद सत्र में, मुनीर ने उन्हें पाकिस्तान के उज्ज्वल भविष्य पर भरोसा रखने और निवेश आकर्षित करने में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया. डायस्पोरा ने पाकिस्तान की प्रगति और विकास में समर्थन का वादा किया. यह यात्रा फील्ड मार्शल असीम मुनीर की जून में हुई 5 दिवसीय अमेरिका यात्रा के बाद हो रही है, जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के साथ एक प्राइवेट डिनर में हिस्सा लिया था.

उस मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने तेल सौदे सहित विभिन्न क्षेत्रों में अमेरिका-पाकिस्तान सहयोग को बढ़ाने की घोषणा की थी. इससे पहले, अमेरिकी जनरल माइकल ई. कुरिला ने पाकिस्तान को आतंकवाद विरोधी प्रयासों में शानदार साझेदार बताया था और क्षेत्र में शांति व स्थिरता को बढ़ावा देने में पाकिस्तान की भूमिका की प्रशंसा की थी. असीम मुनीर की इस यात्रा के दौरान उनके अमेरिका में ठहरने या पाकिस्तान वापसी की तारीख के बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की गई.

