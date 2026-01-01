scorecardresearch
 
Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 1 जनवरी 2026 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

1 जनवरी से 19 किलो वाले कॉमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम में ₹111 बढ़ोतरी हुई और नए BEE स्टार रेटिंग नियम लागू होने से AC-फ्रिज की कीमत 5-10% बढ़ सकती है. घरेलू सिलेंडर के दाम नहीं बदले.

एलपीजी सिलेंडर आज से महंगा (File Photo: ITG)
ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 1 जनवरी से 19 Kg वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 111 रुपये का इज़ाफा किया है. दिल्ली में अब तक 1580.50 रुपये का मिलने वाला कॉमर्शियल सिलेंडर अब 1691.50 रुपये का मिलेगा. वहीं, 1 जनवरी से ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिसिएंसी (BEE) स्टार रेटिंग के सख्त नियम लागू होंगे. इसके लागू होने के बाद न्यू 5 स्टार AC, फ्रिज या अन्य कूलिंग आइटम के दाम में इजाफा होगा. BEE स्टार रेटिंग के नए नियम के चलते एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर की कीमतें 5 से 10 फीसदी तक का इजाफा देखने को मिल सकता है. पढ़िए आज सुबह की बड़ी खबरें...

LPG Price Hike: LPG सिलेंडर ₹111 महंगा... 2026 के पहले दिन तगड़ा झटका, दिल्ली से मुंबई तक ये नए रेट

ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 1 जनवरी से 19 Kg वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 111 रुपये का इज़ाफा किया है. दिल्ली में अब तक 1580.50 रुपये का मिलने वाला कॉमर्शियल सिलेंडर अब 1691.50 रुपये का मिलेगा. वहीं कोलकाता में इसकी कीमत 1795 रुपये कर दी गई है. 14 किलो वाले घरेलू LPG Gas Cylinder की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

US: कुरान के साथ मेयर पद की शपथ लेंगे ज़ोहरान ममदानी, न्यूयॉर्क के लिए होगा ऐतिहासिक लम्हा

न्यूयॉर्क के नए मेयर डेमोक्रेट ज़ोहरान ममदानी इस्लाम की पवित्र किताब क़ुरान शरीफ़ पर हाथ रखकर मेयर के तौर पर शपथ लेंगे. ऐसा करने वाले वे शहर के इतिहास में पहले मेयर होंगे. 

महंगे होंगे AC, फ्रिज और बहुत कुछ, आज से लागू होंगे नए BEE स्टार रेटिंग नियम

1 जनवरी से ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिसिएंसी (BEE) स्टार रेटिंग के सख्त नियम लागू होंगे. इसके लागू होने के बाद न्यू 5 स्टार AC, फ्रिज या अन्य कूलिंग आइटम के दाम में इजाफा होगा. BEE स्टार रेटिंग के नए नियम के चलते एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर की कीमतें 5 से 10 फीसदी तक का इजाफा देखने को मिल सकता है.

महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ उबाल... ईरान में सड़कों पर उतरे लोग, केंद्रीय बैंक प्रमुख को देना पड़ा इस्तीफा

ईरान एक बार फिर गंभीर आर्थिक और सामाजिक संकट के दौर से गुजर रहा है.देश की मुद्रा रियाल ने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले सबसे निचला स्तर छू लिया है, जिससे तेहरान और कई अन्य बड़े शहरों में बड़े विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं. ये आंदोलन पिछले तीन सालों में ईरान का सबसे बड़ा जनाक्रोश माना जा रहा है.

नीतीश सरकार का फैसला, 1989 बैच के आईपीएस आलोक राज को BSSC का चेयरमैन नियुक्त किया

नीतीश कुमार सरकार ने 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी आलोक राज को बिहार कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया. ये नियुक्ति उनके सेवानिवृत्ति के दिन की गई है. आलोक राज इससे पहले बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के महानिदेशक सह अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर कार्यरत थे.

नए साल में बदलेगा मौसम, दिल्ली में बारिश तो यूपी में घने कोहरे की चेतावनी, जानें 1 जनवरी का वेदर

मौसम विभाग ने दिल्ली में नए साल के मौके पर हल्की बारिश की संभावना जताई है. मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में एक पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के हालात बन रहे हैं. जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में 01 जनवरी को मौसम का मिजाज बदल सकता है. 

CM नीतीश ने किया अपनी संपत्ति का ऐलान... जानें- 20 हजार कैश, एक फ्लैट समेत और क्या-क्या

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत उनकी सरकार के मंत्रियों ने अपनी संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक किया है. घोषित विवरण के अनुसार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास नकद 20 हजार 552 रुपये हैं. उनके नाम कुल तीन बैंक खाते हैं. वहीं, पंजाब नेशनल बैंक की बोरिंग रोड शाखा में उनके खाते में 27 हजार 191 रुपये जमा हैं. 

