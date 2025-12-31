CM नीतीश ने किया अपनी संपत्ति का ऐलान... जानें- 20 हजार कैश, एक फ्लैट समेत और क्या-क्या

साल 2025 के आखिरी दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत उनकी सरकार के मंत्रियों ने अपनी संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक किया है. कैबिनेट सचिवालय विभाग की ओर से मुख्यमंत्री और मंत्रियों की संपत्ति से जुड़ी जानकारी जारी की गई. इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चल और अचल संपत्ति का विस्तृत विवरण दिया गया है.

और पढ़ें

घोषित विवरण के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास नकद 20 हजार 552 रुपये हैं. उनके नाम कुल तीन बैंक खाते हैं. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पटना सचिवालय शाखा में उनके खाते में 27 हजार 217 रुपये जमा हैं. एसबीआई पार्लियामेंट्री हाउस दिल्ली शाखा में 3 हजार 358 रुपये हैं. इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक की बोरिंग रोड शाखा में उनके खाते में 27 हजार 191 रुपये जमा हैं.

मुख्यमंत्री और मंत्रियों की संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक

मुख्यमंत्री के पास एक फोर्ड इकोस्पोर्ट कार है. यह गाड़ी वर्ष 2015 मॉडल की है और इसकी घोषित कीमत 11 लाख 32 हजार 753 रुपये बताई गई है. नीतीश कुमार के पास करीब 2 लाख 3 हजार रुपये की ज्वेलरी भी है, जिसमें दो सोने की अंगूठियां और एक मोती जड़ी चांदी की अंगूठी शामिल है. इसके अलावा घरेलू उपयोग के सामान और अन्य वस्तुओं को मिलाकर उनकी कुल चल संपत्ति 17 लाख 66 हजार 196 रुपये बताई गई है.

Advertisement

अचल संपत्ति की बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम कोई कृषि भूमि, गैर कृषि भूमि या व्यावसायिक संपत्ति दर्ज नहीं है. उनके पास दिल्ली के द्वारका स्थित संसद विहार कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में एक आवासीय फ्लैट है. यह फ्लैट नंबर ए 305 है, जिसका क्षेत्रफल करीब एक हजार वर्ग फुट है. यह संपत्ति उन्होंने 23 अप्रैल 2004 को खरीदी थी. उस समय इसकी कीमत 13 लाख 78 हजार 330 रुपये थी. वर्तमान में इस फ्लैट का बाजार मूल्य करीब 1 करोड़ 48 लाख रुपये आंका गया है.

सीएम नीतीश कुमार पर कोई कर्ज या सरकारी बकाया नहीं

घोषणा के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर किसी भी बैंक, वित्तीय संस्था या व्यक्ति का कोई कर्ज नहीं है. उनके ऊपर किसी तरह का आयकर, संपत्ति कर, बिजली, पानी या अन्य सरकारी बकाया भी दर्ज नहीं है. इस तरह साल 2025 के अंत में मुख्यमंत्री ने अपनी संपत्ति और देनदारियों की पूरी जानकारी सार्वजनिक की है.



---- समाप्त ----