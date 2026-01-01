scorecardresearch
 
महंगे होंगे AC, फ्रिज और बहुत कुछ, आज से लागू होंगे नए BEE स्टार रेटिंग नियम

1 जनवरी 2026 से BEE के स्टार रेटिंग को लेकर नए नियम लागू होंगे, जिसके बाद से AC, फ्रिज के दाम में इजाफा देखने को मिल सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कीमत में मैक्सिमम 10 परसेंट तक का इजाफा हो सकता है. आइये इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

5 स्टार के नियम बदलने जा रहे हैं. (Photo: Getty Images)

नए साल की शुरुआत के साथ ही महंगाई का झटका लगने वाला है. दरअसल, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिसिएंसी (BEE) स्टार रेटिंग के सख्त नियम आज से लागू होंगे. इससे न्यू 5 स्टार AC, फ्रिज या अन्य कूलिंग आइटम के दाम में इजाफा होगा. पीटीआई की रिपोर्ट्स के मुताबिक, 1 जनवरी 2026 से BEE के स्टार रेटिंग को लेकर नए नियम लागू होंगे. 

BEE स्टार रेटिंग के नए नियम के चलते एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर की कीमतें 5 से 10 फीसदी तक का इजाफा देखने को मिल सकता है. ऐसे में लोगों की जेब पर काफी असर पड़ेगा.  

GST में कम हुए थे दाम 

बीते सितंबर में GST कटौती के बाद के बाद AC की कीमत में 10 परसेंट तक की कटौती की थी, जिससे कस्टमर्स को कीमत में थोड़ी राहत नजर आई थी. अब नए BEE स्टार नियम लागू होने के बाद दोबारा कीमत वहीं आ जाएंगी. 

यह भी पढ़ें: यूं ही बर्बाद ना करें AC का पानी, आनंद महिंद्रा ने बताई ये खास टिप्स

BEE स्टार रेटिंग क्या होती है? 

AC, फ्रिज, टीवी या वॉशिंग मशीन पर आपने स्टार रेटिंग जरूर देखी होगी. 5-स्टार रेटिंग यह बताती है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान बिजली की कितनी खपत करता है. 1 स्टार जहां सबसे ज्यादा बिजली खाता है, वहीं 5 स्टार सबसे ज्यादा बिजली सेव करता है. 

यह भी पढ़ें: आपके घर में भी बर्बाद होता है AC का पानी, इन कामों में करें यूज

AC, फ्रिज की क्यों बढ़ रही हैं कीमत 

  • BEE के नए एनर्जी एफिशिएंसी नियम लागू होंगे 
  • डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट होने की वजह 
  • कॉपर और अन्य कच्चे माल की कीमतों में उछाल 
  • सख्स नियम और कम आएगा बिजली बिल 

बिजली बिल कम आएगा 

BEE स्टार रेटिंग वाले नियम बदलने की वजह से अब यूजर्स को ज्यादा बेहतर पावर सेविंग देखने को मिलेगी. अब न्यू 5 Star AC पुराने 5 स्टार एसी की तुलना में ज्यादा पावर सेविंग करके दिखाएगा. 2025 में जो 5 स्टार था और 2026 में उसको 4 स्टार माना जाएगा. 

