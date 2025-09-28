scorecardresearch
 
नीतीश सरकार का फैसला, 1989 बैच के आईपीएस आलोक राज को BSSC का चेयरमैन नियुक्त किया

नीतीश कुमार सरकार ने 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी आलोक राज को बिहार कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया. यह नियुक्ति उनके सेवानिवृत्ति के दिन की गई है. आलोक राज पहले बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के महानिदेशक थे और प्रशासनिक दक्षता के लिए जाने जाते हैं.

पांच साल के कार्यकाल के लिए आलोक राज को बिहार कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया (Photo: ITG)
नीतीश कुमार सरकार ने रिटायरमेंट के बाद एक बार फिर से वरिष्ठ अधिकारी को नई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है. 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी आलोक राज को बिहार कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. खास बात यह है कि आलोक राज को उनके सेवानिवृत्ति के दिन ही यह पद सौंपा गया.

आलोक राज इससे पहले बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के महानिदेशक सह अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर कार्यरत थे. अपने कार्यकाल में उन्होंने निगम से जुड़े प्रशासनिक जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया. उनके अनुभव और प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने उन्हें चयन आयोग के अध्यक्ष पद की कमान सौंपी है.

बिहार कर्मचारी चयन आयोग राज्य में विभिन्न सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया के लिए एक महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय है. इस आयोग का अध्यक्ष हजारों युवाओं की भर्तियों से जुड़े फैसलों में अहम भूमिका निभाता है. इसलिए सरकार ने एक अनुभवी अधिकारी को इस जिम्मेदारी से नवाजा है ताकि आयोग के कामकाज में निरंतरता और पारदर्शिता बनी रहे.

यह भी पढ़ें: BSSC सेकंड इंटर लेवल परीक्षा 2025 के लिए जल्द शुरू होगा आवेदन, 23,175 पदों  पर होगी भर्ती

सरकारी आदेश के अनुसार, आलोक राज एक जनवरी 2026 से अपने कार्यकाल की शुरुआत करेंगे. वे पांच सालों या 65 साल की आयु तक, जो भी पहले हो, इस पद पर रहेंगे. इस नियुक्ति से आयोग के प्रशासनिक कार्यों में स्थिरता बनी रहेगी.

नीतीश सरकार ने पहले भी कई वरिष्ठ अधिकारियों को रिटायरमेंट के बाद विभिन्न आयोगों और निगमों में नियुक्त किया है, जिससे इन संस्थानों का संचालन बेहतर होता है. हालांकि विपक्ष कभी-कभी इन नियुक्तियों पर सवाल उठाता है, लेकिन सरकार ने आलोक राज को यह जिम्मेदारी देकर उनके अनुभव पर भरोसा जताया है. 

