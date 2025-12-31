scorecardresearch
 
नए साल में बदलेगा मौसम, दिल्ली में बारिश तो यूपी में घने कोहरे की चेतावनी, जानें 1 जनवरी का वेदर

Delhi Weather: दिल्ली में नए साल के मौके पर कड़ाके की ठंड के बीच बूंदाबांदी और हल्की बारिश की संभावना है. वहीं, मौसम विभाग उत्तर प्रदेश में भी ठंड और कोहरे का अलर्ट जारी किया है. IMD का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में बदलाव की संभावना है.

नए साल पर दिल्ली में बारिश की संभावना
नए साल पर दिल्ली में बारिश की संभावना

हर साल नए साल पर दिल्ली में सर्दी अपने चरम पर होती है. इस बार ठंड के बीच बूंदाबांदी और हल्की बारिश के साथ बदलता मौसम का मिजाज जश्न में खलल डाल सकता है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, बादल, घना कोहरा, कड़ाके की ठंड के बीच बारिश की भी संभावना है.

दिल्ली के साथ ही NCR में भी घना कोहरे देखने को मिल रहा है. दिन के समय भी कोहरे की धुंध और आसमान में बादलों का डेरा दिखाई दिया. मौसम विभाग (IMD) का कहना है कि दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में नए साल के मौके पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है. ऐसे में साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी को मौसम साफ होने का अनुमान नहीं है. मौसम विभाग (IMD) की ओर से 1-3 जनवरी को घना कोहरा छाने का येलो अलर्ट है.

बारिश के साथ दिल्ली में ओर बढ़ेगी ठंड
दिल्ली में बुधवार को कोल्ड डे की स्थिति रही. मौसम विभाग ने इसके लिए पहले ही येलो अलर्ट भी जारी किया था.IMD की मानें तो नए साल के पहले दिन यानी एक जनवरी को दिल्ली में मौसम पूरी तरह बदला नजर आएगा. दिल्ली बादलों के आगोश में होगी. साथ ही दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी का अनुमान है. 

कोहरे का भी येलो अलर्ट
दिल्ली में 01 जनवरी को सुबह के वक्त हल्के से मध्यम कोहरा भी देखा जा सकता है. पूरे दिन मौसम खराब रहने का अनुमान है. IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक, दिल्ली में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है. दिल्ली में 3 जनवरी की सुबह तक घने कोहरे का येलो अलर्ट है. 

जनवरी के पहले हफ्ते में कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम?
दिल्ली में 4- 5 जनवरी को आसमान साफ रहने का अनुमान है लेकिन सुबह के वक्त हल्का से मध्यम कोहरा देखा जा सकता है. इस दौरान न्यूनतम तापमान बढ़तक 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. बता दें कि राजधानी दिल्ली में साल के आखिरी दिन 31 जनवरी को सुबह घना कोहरा छाया रहा, लेकिन दिन चढ़ने के साथ मौसम साफ हो गया. हालांकि, आसमान में दिनभर बादलों का डेरा रहा और ठिठुरन महसूस की गई.

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने दिल्ली में 01 जनवरी को कई स्थानों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना व्यक्त की है. मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में एक पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के हालात बन रहे हैं. जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में 01 जनवरी को मौसम का मिजाज बदल सकता है. 

यूपी में ठंड का अलर्ट जारी
कोहरे और शीतलहर की मार झेर रहे उत्तर प्रदेश में अधिक ठंड बढ़ने की आशंका है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले तीन दिनों के लिए भीषण ठंड का अलर्ट जारी किया है. वहीं, अधिकतर शहरों में घना कोहरा छाया रहेगा. इस दौरान लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह है. मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक, उत्तर भारत के 6 राज्यों में इस कड़ाके की ठंड के बीच बारिश हो सकती है. वहीं, पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी की चेतावनी भी जारी की गई है. बारिश और बर्फबारी के चलते तापमान में 2 से 3 डिग्री की कमी आ सकती है.


 

