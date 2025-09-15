खड़े पानी के टैंकर से टकराया ऑटो रिक्शा, एक की मौत और दो की हालत गंभीर

महाराष्ट्र के ठाणे शहर में एक ऑटो-रिक्शा के खड़े पानी के टैंकर से टकराने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. ठाणे नगर निगम के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख यासीन तड़वी ने बताया कि यह घटना रविवार आधी रात से कुछ पहले नितिन कंपनी-कैडबरी जंक्शन रोड के पास हुई.

तड़वी के अनुसार पानी के टैंकर से टकराने के बाद ऑटो-रिक्शा में तीन यात्री फंस गए. सूचना पाकर मौके पर बचाव दल तुरंत पहुंच गया. जिसके बाद दमकल कर्मियों ने लगभग आधे घंटे की मशक्कत के बाद फंसे हुए तीन यात्रियों को बाहर निकाला. अधिकारी ने बताया कि उन्हें सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां बबलू नाम के एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया.

वहीं, गंभीर रूप से घायल 56 और 29 वर्षीय दो अन्य लोगों को अच्छे इलाज के लिए पड़ोसी मुंबई के सायन अस्पताल रेफर कर दिया गया है. इस दुर्घटना के कारण व्यस्त ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर यातायात अस्थायी रूप से बाधित रहा, लेकिन क्षतिग्रस्त ऑटो-रिक्शा को हटाने के बाद स्थिति सामान्य हो गई.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पानी का टैंकर खड़ा था. तभी ऑटो रिक्शा ने उसमें टक्कर मार दी. जिससे ऑटो रिक्शा में सवार तीन लोग टैंकर में फंस गए. जिसके बाद उन्हें निकाला गया और एक व्यक्ति की मौत हो गई. जबकि तीन अन्य घायल हो गए. हादसे के वक्त ऑटो रिक्शा काफी स्पीड में था.

