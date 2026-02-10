scorecardresearch
 
अजित पवार के निधन के 13 दिन बाद सुनेत्रा पवार ने संभाला डिप्टी सीएम का कार्यभार, पार्टी दफ्तर भी पहुंचीं

अजित पवार के निधन के 13 दिन बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम पद संभाल लिया है. वे राज्य की पहली महिला डिप्टी सीएम बनी हैं. सुनेत्रा आज पार्टी के दफ्तर भी पहुंचीं और कैबिनेट बैठक का हिस्सा बनीं.

सुनेत्रा पवार एनसीपी की कैबिनेट मीटिंग में शामिल हुईं. (Photo: PTI)
महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने मंगलवार को उनकी जगह ले ली. उन्होंने 31 जनवरी, 2026 को राज्य की पहली महिला डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी. अब पति के निधन के 13 दिन बाद सुनेत्रा ने अपना कार्यभार संभाल लिया है.

सुनेत्रा पवार आज सांसद प्रफुल्ल पटेल और अपने बड़े बेटे पार्थ पवार के साथ बारामती से मुंबई पहुंचीं. यहां फाइल पर साइन किए और उसके बाद वो एनसीपी की बैठक में शामिल होने के लिए रवाना हुईं.

सुनेत्रा पवार सबसे पहले अपने आधिकारिक आवास "देवगिरी" पहुंचीं, जो अजित पवार का भी आवास था. इसके बाद उन्होंने सिद्धि विनायक मंदिर पहुंचकर बप्पा का आशीर्वाद लिया. फिर उन्होंने चैत्य भूमि में डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की और अपने पार्टी कार्यालय पहुंचीं.

पार्टी कार्यालय में अजित पवार को दी श्रद्धांजलि

पार्टी कार्यालय में सुनेत्रा पवार ने अजित पवार के केबिन में श्रद्धांजलि अर्पित की. इसके बाद उन्होंने मंत्रालय में अहिल्याबाई होल्कर, सावित्री बाई फुले, महात्मा फुले, छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर जैसी बड़ी-बड़ी तस्वीरों को भी श्रद्धांजलि दी.

इन मंत्रालयों का कार्यभार संभालेंगी सुनेत्रा पवार

सुनेत्रा पवार राज्य के उत्पाद शुल्क, खेल और युवा कल्याण, अल्पसंख्यक विकास और औकाफ मंत्रालयों का कार्यभार भी संभालेंगी. उनके दिवंगत पति अजित पवार के पास वित्त मंत्रालय भी था, जिसकी जिम्मेदारी फिलहाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस संभाल रहे हैं.

अजित पवार का 28 जनवरी को एक प्लेन क्रैश में निधन हो गया था. मुंबई से बारामती जाते समय उनका चार्टर्ड प्लेन लैंडिंग स्ट्रिप के पास क्रैश हो गया था, जिसमें सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई थी. अजित पवार की मौत के बाद  उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को उनकी पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया और वो राज्य की डिप्टी सीएम बनाई गईं.

