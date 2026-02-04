सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम बनने पर मैं खुश हूं: शरद पवार

पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के संस्थापक शरद पवार ने बुधवार को खुशी जताई कि सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है. महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की 28 जनवरी की सुबह पुणे जिले के बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग की कोशिश के दौरान उनके विमान के क्रैश होने से मौत हो गई थी. उनकी विधवा, सुनेत्रा पवार ने खाली हुई जगह को भरने के लिए यह पद संभाला है.

Baramati, Maharashtra | NCP-SCP chief Sharad Pawar says, "A clear picture regarding the new agreement between the United States and India should emerge before the country in the next two to three days, and only after that can a detailed discussion be held. But from what has been… pic.twitter.com/a4uX1WEMHp — ANI (@ANI) February 4, 2026

एनसीपी विलय पर क्या बोले?

एनसीपी के दोनों गुटों के विलय के बारे में, शरद पवार ने कहा कि अजित पवार और जयंत पाटिल के बीच बातचीत हुई थी. इसे लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ कोई चर्चा नहीं हुई थी.

यह भी पढ़ें: 'अजित पवार के पास ही थी...', संजय राउत ने राज्यसभा में किया किस फाइल का जिक्र, बोले- हो न्यायिक जांच

उन्होंने आगे कहा, “अजित पवार और जयंत पाटिल के बीच मर्जर पर बातचीत हुई थी. सीएम फडणवीस इन बातचीत में शामिल नहीं थे. उन्हें इस बारे में बात करने का क्या हक था?” उन्होंने आगे कहा, “फिलहाल, हमारा पूरा ध्यान सभी का ख्याल रखने और दुख में डूबे लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ने पर है. अभी किसी भी राजनीतिक फैसले के बारे में कोई बात नहीं हो रही है."

