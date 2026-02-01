'पार्थ पवार मिलने आए थे, वे...', शरद पवार ने बताया अजित पवार के पुत्र से क्या हुई बात

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री रहे अजित पवार की एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी. अजित पवार के बेटे पार्थ पवार ने एक दिन पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की थी. पार्थ की शरद पवार से मुलाकात के बाद एनसीपी प्रमुख के एक करीबी ने दावा किया था कि उन्होंने दोनों दलों के विलय का आश्वासन दिया. अब शरद पवार ने भी इस मुलाकात को लेकर ऑफ रिकॉर्ड जानकारी दी है.

शरद पवार ने कहा है कि पार्थ पवार मिलने आए थे. वे अजित पवार के मेमोरियल का निर्माण कराने को लेकर चर्चा करने के लिए आए थे. उन्होंने दोनों दलों के विलय को लेकर किसी बातचीत के संबंध में कुछ नहीं कहा. शरद पवार ने महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को लेकर कहा कि आगे चलकर उन्हें बारामती और महाराष्ट्र में ही रहकर काम करना होगा.

उन्होंने कहा कि सुनेत्रा पवार अब राज्यसभा की सदस्य नहीं हैं, इसलिए वे बजट सत्र में हिस्सा नहीं लेंगी. शरद पवार ने कहा कि जिला परिषद चुनावों के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रचार नहीं करेंगे. यह उनका व्यक्तिगत निर्णय है. आने वाले समय में सभी चुनावों में उम्मीदवार 'घड़ी' चुनाव चिह्न पर ही चुनाव लड़ेंगे? अनौपचारिक बातचीत में शरद पवार ने इसे लेकर स्पष्ट जवाब नहीं दिया.

शरद पवार ने कहा कि इस मामले में मैं सीधे तौर पर शामिल नहीं था. उन्होंने कहा कि मैंने इस संबंध में निर्णय लेने के लिए अजित पवार से कहा था. स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं से जुड़े सभी राजनीतिक समीकरणों को अजित पवार खुद देख रहे थे. शरद पवार ने कहा कि सुनील तटकरे अब क्या बयान दे रहे हैं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है. गौरतलब है कि चुनावों को लेकर सुनील तटकरे का बयान आया था.

सुनील तटकरे ने कहा था कि घड़ी चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़ने का फैसला केवल स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनावों के लिए किया गया है. बता दें कि अजित पवार की मौत के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम बनी हैं. सुनेत्रा के शपथग्रहण को लेकर शरद पवार ने कहा था कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी. पवार के इस बयान के बाद दोनों दलों के एकीकरण पर भी संदेह के बादल गहरा गए थे.

