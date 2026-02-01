scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'अजित पवार और मेरे बीच हुई थीं 10 बैठकें, 12 फरवरी बाद होना था मर्जर', जयंत पाटिल का बड़ा खुलासा

एनसीपी-एसपी नेता जयंत पाटिल ने खुलासा किया कि अजित पवार गुट के साथ विलय को लेकर करीब 10 बैठकें हुई थीं और इसकी जानकारी शरद पवार को दी गई थी. सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण और राज ठाकरे के बयान पर उन्होंने संतुलित प्रतिक्रिया दी.

Advertisement
X
NCP विलय पर जयंत पाटिल ने कहा कि अजित पवार के साथ उनकी 10 बैठकें हुई थीं (Photo-ITG)
NCP विलय पर जयंत पाटिल ने कहा कि अजित पवार के साथ उनकी 10 बैठकें हुई थीं (Photo-ITG)

NCP (शरद पवार गुट) के वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल ने अजित पवार गुट के साथ विलय की बातचीत को लेकर बड़ा खुलासा किया है. आजतक से  बातचीत में पाटिल ने बताया कि दोनों गुटों के बीच पिछले मार्च से लगातार संवाद चल रहा था और इस दौरान करीब 10 बैठकें हुईं. इन बैठकों की अगुवाई खुद जयंत पाटिल कर रहे थे.

जयंत पाटिल ने स्पष्ट किया कि उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया की जानकारी पार्टी प्रमुख शरदचंद्र पवार को पहले ही दे दी थी. पाटिल के अनुसार, दोनों एनसीपी गुटों का विलय 12 फरवरी को जिला परिषद चुनाव के नतीजों के बाद प्रस्तावित था, लेकिन परिस्थितियां बदलने के कारण यह संभव नहीं हो सका.

सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण समारोह पर प्रतिक्रिया देते हुए जयंत पाटिल ने कहा कि यह पूरी तरह उनकी पार्टी का आंतरिक फैसला है. उन्होंने कहा कि प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे ने मिलकर यह निर्णय लिया होगा और इस पर टिप्पणी करना उन्हें उचित नहीं लगता.

सम्बंधित ख़बरें

Significant influx of people in Mumbai could be a game changer
'शिवसेना-MNS का मिलन गेम चेंजर हो सकता है', बोले जयंत पाटिल
Jayant Patil with ncp-scp chief Sharad Pawar
जयंत पाटिल का इस्तीफा शरद पवार के लिए कितना बड़ा झटका है?
क्या बीजेपी के संपर्क में हैं एनसीपी पवार गुट के नेता? MVA की मीटिंग में नहीं पहुंचे जयंत पाटिल
उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में MVA की तरफ से बीजेपी को जोरदार टक्कर दे सकते हैं, साथियों की समस्याएं अपनी जगह हैं.
उद्धव ठाकरे होंगे MVA का सीएम चेहरा? ऐसा होने या न होने के ये हैं नुकसान और फायदे
पवार खेमे में सब कुछ ठीक नहीं? विधानसभा चुनाव से पहले खुलकर सामने आई गुटबाजी

मूल विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहिए- पाटिल

बीजेपी द्वारा अजित पवार गुट पर नियंत्रण की चर्चाओं पर जयंत पाटिल ने कहा कि सुनेत्रा पवार के साथ जो नेता हैं, वे सभी शरद पवार की विचारधारा को मानने वाले हैं. अगर सभी एकजुट होते, तो पार्टी की मूल विचारधारा को मजबूती से आगे बढ़ाया जा सकता था.

Advertisement

यह भी पढ़ें: अजित पवार की मां आशा पवार से मिलीं सुप्रिया सुले, बजट सत्र में जाने की ली अनुमति

मनसे प्रमुख राज ठाकरे के 'NCP जैसी मराठी मिट्टी पर बनी पार्टी का प्रेसिडेंट मराठी होना चाहिए' के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए जयंत पाटिल ने कहा कि राज ठाकरे हमेशा अपने विचार खुलकर रखते हैं और यह उनकी व्यक्तिगत राय है, जिस पर वह कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते.

जयंत पाटिल ने यह भी बताया कि सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण समारोह का उन्हें कोई निमंत्रण नहीं मिला था.कार्यक्रम सादा रखा गया था इसलिये हममेसें कोई उसमे शामिल नहीं हुआ था. उन्होंने कहा, 'परसों ही अजितदादा का देहांत हुआ हम लोग अभी सुतक में हैं, दुःख में है, तो इस वक्त मै इसपर कोई राजनीतिक टीपण्णी नहीं करुंगा.'

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement