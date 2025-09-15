scorecardresearch
 

Feedback

पुणे में हमलावरों में दुकान पर बोला धावा, कटार से किया हमला, दो भाई घायल

पुणे के चतुर्श्रृंगी इलाके में चार बदमाशों ने दुकानदार पर कटार से हमला कर दिया. हमले में दुकानदार और उसका भाई घायल हो गया है. मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

Advertisement
X
दुकानदार पर हमला करते आरोपी. (Photo:Screengrab)
दुकानदार पर हमला करते आरोपी. (Photo:Screengrab)

पुणे के चतुर्श्रृंगी इलाके से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां चार अज्ञात बदमाशों ने एक दुकान पर धावा बोल दिया और दुकान बंद करने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए. इस संबंध में पीड़ित दुकानदान ने चतुर्श्रृंगी थाना पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है.

शिकायत के अनुसार, आरोपी गुरुराज फुंड और स्वराज तेमकर उर्फ बाल्या ने हमला किया, जिसमें शिकायतकर्ता को कई चोटें आईं. शिकायतकर्ता के भाई गोपाल ने जब इस घटना का विरोध किया तो आरोपियों ने उन पर भी हमला बोल दिया. झड़प में गुरुराज भी घायल हो गया है.

शिकायत के मुताबिक, घटना दोपहर के वक्त हुई जब दुकान पर ग्राहकों की भीड़ थी. चार बदमाश अचानक दुकान में घुसे और मालिकों को दुकान बंद करने की धमकी देने लगे.

सम्बंधित ख़बरें

आरबीआई-एमएमआरसीएल जमीन सौदे पर विवाद (Photo: X/@sachin_inc)
मुंबई में RBI-नरीमन प्वाइंट जमीन सौदे पर संग्राम, कांग्रेस ने लगाया 1800 करोड़ के घोटाले का आरोप 
Maharashtra CM Devendra Fadnavis and NCP-SP Chief Sharad Pawar
महाराष्ट्र की सियासत में छिड़ा 'विज्ञापन युद्ध', BJP के 'देवाभाऊ' कैंपेन का शरद गुट ने यूं दिया जवाब 
70 lakh fraud with pharmacist
कल्याण में 70 लाख की धोखाधड़ी का मामला, डॉक्टर दंपति की तलाश में जुटी पुलिस 
beed flood
फसलें डूबीं, पानी में फंसे 44 लोग... बीड में मूसलाधार बारिश से बाढ़ का खतरा 
दोनों बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं. (Photo: Representational)
ठाणे में खड़े पानी के टैंकर से टकराया ऑटो, एक की मौत, दो लोगों की हालत गंभीर 

शिकायतकर्ता ने बताया कि जब उन्होंने आरोपियों का विरोध किया तो गुरुराज फुंड ने लोहे की कटार से शिकायतकर्ता पर हमला कर दिया. इससे शिकायतकर्ता को हाथ और सिर पर गंभीर चोटें आईं. उनके भाई गोपाल ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो आरोपियों ने उनपर भी हमला कर दिया.

पुलिस ने बताया कि घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया हैं और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Advertisement

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement