पुणे में हमलावरों में दुकान पर बोला धावा, कटार से किया हमला, दो भाई घायल

पुणे के चतुर्श्रृंगी इलाके से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां चार अज्ञात बदमाशों ने एक दुकान पर धावा बोल दिया और दुकान बंद करने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए. इस संबंध में पीड़ित दुकानदान ने चतुर्श्रृंगी थाना पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है.

शिकायत के अनुसार, आरोपी गुरुराज फुंड और स्वराज तेमकर उर्फ बाल्या ने हमला किया, जिसमें शिकायतकर्ता को कई चोटें आईं. शिकायतकर्ता के भाई गोपाल ने जब इस घटना का विरोध किया तो आरोपियों ने उन पर भी हमला बोल दिया. झड़प में गुरुराज भी घायल हो गया है.

शिकायत के मुताबिक, घटना दोपहर के वक्त हुई जब दुकान पर ग्राहकों की भीड़ थी. चार बदमाश अचानक दुकान में घुसे और मालिकों को दुकान बंद करने की धमकी देने लगे.

शिकायतकर्ता ने बताया कि जब उन्होंने आरोपियों का विरोध किया तो गुरुराज फुंड ने लोहे की कटार से शिकायतकर्ता पर हमला कर दिया. इससे शिकायतकर्ता को हाथ और सिर पर गंभीर चोटें आईं. उनके भाई गोपाल ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो आरोपियों ने उनपर भी हमला कर दिया.

पुलिस ने बताया कि घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया हैं और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Advertisement

---- समाप्त ----