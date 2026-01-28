जानें कौन थे दोनों पायलट... बारामती प्लेन क्रैश में अजित पवार के साथ गई जान

महाराष्ट्र के बारामती के नजदीक एनसीपी नेता और उपमुख्यमंत्री अजित पवार को ले जा रहे विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की और उनकी मौत की सूचना से अफरा-तफरी मच गई. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह ये प्लेन क्रैश उस समय हुआ, जब पवार का चार्टर्ड विमान बारामती रनवे पर उतरने की तैयारी में था. अजित पवार मुंबई से बारामती आ रहे थे, जहां उन्हें जिला परिषद चुनाव से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होना था. इस दर्दनाक प्लेन क्रैश में अजित पवार सहित कुल पांच लोगों की मौत की खबर सामने आई है.

प्लेन ऑपरेट कर रहे पायलट्स की भी मौत

जिस विमान में पवार सवार थे, वह VSR ऑपरेटर का लियरजेट-45 प्लेन (रजिस्ट्रेशन नंबर VT-SSK) था. इसमें उनके साथ एक पीएसओ और एक अटेंडेंट शामिल थे.इसके अलावा प्लेन ऑपरेट कर रहे दो पायलट सुमित कपूर और सांभवी पाठक की भी इस हादसे में मौत हो गई है.

हादसे की भयावह तस्वीरें

क्रैश स्थल से सामने आए पहले वीडियो में हादसे की भयावह तस्वीरें दिखाई दे रही हैं. वीडियो में विमान के टुकड़े चारों ओर बिखरे नजर आ रहे हैं और दूर से घना धुआं उठता दिख रहा है. पूरा विमान जलकर पूरी तरह नष्ट हो चुका है, वहीं आसपास की जमीन भी काफी दूर तक जली हुई दिखाई दे रही है.

क्रैश लैंडिंग या कोई तकनीकी खराबी?

बता दें कि अभी तक यहा साफ नहीं हो पाया है कि विमान ने क्रैश लैंडिंग की या कोई तकनीकी खराबी चलते ये हादसा हुआ है. घटना के बाद प्राइवेट चार्टर्ड विमान पूरी तरह से जल गया है.

