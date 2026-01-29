ठाणे में डंपर ने महिला को कुचला, मौके पर मौत, ड्राइवर फरार

महाराष्ट्र के ठाणे में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में 52 साल की महिला की मौके पर ही मौत हो गई. यह हादसा गोपीनाथ चौक के पास उस समय हुआ, जब सड़क निर्माण कार्य में लगे एक डंपर ट्रक ने एक दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी. इस दुर्घटना में बाइक पर पीछे बैठी महिला सड़क पर गिर गई और डंपर के पिछले पहिए के नीचे आ गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

और पढ़ें

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस के अनुसार मृतक महिला की पहचान नम्रता नारायण साल्वी के रूप में हुई है. वह अपने परिचित के साथ बाइक पर सवार होकर कहीं जा रही थीं. इसी दौरान मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) के सड़क कंक्रीटीकरण कार्य में लगा एक डंपर ट्रक गोपीनाथ चौक के पास पहुंचा और बाइक से टकरा गया. टक्कर के बाद संतुलन बिगड़ने से नम्रता सड़क पर गिर पड़ीं और डंपर के पिछले पहिए की चपेट में आ गईं.

हादसे के तुरंत बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मौके पर जुट गए और पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया. शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि महिला की मौके पर ही मौत हो चुकी थी.

Advertisement

घटना के बाद डंपर चालक वाहन को मौके पर छोड़कर फरार हो गया. पुलिस ने बताया कि आरोपी चालक की तलाश की जा रही है और उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि चालक की पहचान कर उसे जल्द गिरफ्तार किया जा सके.

जांच के दौरान एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, जिस डंपर से यह हादसा हुआ, उसके पास न तो वैध बीमा था, न ही पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट और न ही आरटीओ का जरूरी योग्यता प्रमाण पत्र मौजूद था. इस खुलासे के बाद संबंधित ठेकेदार और एजेंसी की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं.

स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण कार्य के दौरान भारी वाहनों की आवाजाही के कारण क्षेत्र में पहले भी कई बार हादसे की आशंका जताई गई थी, लेकिन सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए.

---- समाप्त ----