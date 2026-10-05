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हिंगोली में पटाखा गोदाम बना आग का गोला, 2 की झुलसकर मौत, 7 से ज्यादा गंभीर घायल

हिंगोली शहर के मारवाड़ी कपड़ गली इलाके में पटाखा गोदाम में भीषण आग लग गई. हादसे में दो लोगों की झुलसकर मौत हो गई, जबकि 7 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. दमकल विभाग का एक कर्मचारी भी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है. आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं हुई है.

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पटाखा गोदाम में भीषण आग. (Photo: Screengrab)
पटाखा गोदाम में भीषण आग. (Photo: Screengrab)

महाराष्ट्र के हिंगोली शहर में सोमवार को पटाखे के गोदाम में भीषण आग लगने से बड़ा हादसा हो गया. मारवाड़ी कपड़ गली इलाके में स्थित पटाखा गोदाम में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग ने गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया. इस हादसे में दो लोगों की झुलसकर मौत हो गई. वहीं 7 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. जानकारी के मुताबिक हिंगोली शहर के मारवाड़ी कपड़ गली इलाके में पटाखे के गोदाम में आग लगी. आग इतनी भीषण थी कि इसकी चपेट में आने से दो लोगों की मौत हो गई.

हादसे की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंची और राहत एवं बचाव का काम शुरू किया. दमकल कर्मियों की ओर से आग पर काबू पाने के प्रयास किए गए. आग की चपेट में आने से दो लोगों की झुलसकर मौत हो गई. फिलहाल पुलिस मृतकों की पहचान करने में जुटी हुई है. मृतकों की पहचान सामने आने के बाद ही उनके बारे में जानकारी स्पष्ट हो सकेगी. वहीं हादसे में 7 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उनकी हालत को लेकर फिलहाल इतनी ही जानकारी सामने आई है कि वे गंभीर रूप से घायल हैं.

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम

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इस हादसे में राहत और बचाव के दौरान दमकल विभाग का एक कर्मचारी भी गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी सामने आ रही है. उसे भी इलाज की जरूरत बताई गई है. घटना के बाद दमकल की टीम मौके पर राहत कार्य में जुटी हुई है. आग पर काबू पाने और घटनास्थल पर स्थिति संभालने का काम किया जा रहा है. पटाखा गोदाम में आग लगने की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है. फिलहाल इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि आग किस वजह से लगी.

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दमकल विभाग का एक कर्मचारी भी गंभीर रूप से घायल

पुलिस और संबंधित विभाग घटना की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. आग लगने के कारणों को लेकर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है. घटना की जानकारी मिलने के बाद शिवसेना के विधायक संतोष बांगर भी घटनास्थल पर पहुंचे. मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है. फिलहाल पुलिस मृतकों की पहचान करने में जुटी है और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. दमकल विभाग की टीम भी मौके पर मौजूद है. पटाखा गोदाम में लगी आग के कारणों की पुष्टि अभी नहीं हुई है.
 

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रिपोर्ट- ज्ञानेश्वर उंडल
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