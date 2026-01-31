महाराष्ट्र में मैडम डिप्टी CM! सुनेत्रा पवार आज चुनी जाएंगी विधायक दल की नेता, फिर शपथ

महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार आज महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकती हैं. वह अपने दिवंगत पति और एनसीपी प्रमुख अजित पवार की जगह राज्य मंत्रिमंडल में शामिल हो सकती हैं. शनिवार तड़के सुनेत्रा पवार अपने बेटे पार्थ के साथ मुंबई पहुंचीं और दक्षिण मुंबई स्थित देवगिरी, अपने दिवंगत पति के सरकारी आवास पर गईं.

और पढ़ें

अजित पवार का बुधवार को बारामती में हुए विमान हादसे में निधन हो गया था. इसके बाद से ही यह चर्चा तेज हो गई थी कि एनसीपी नेतृत्व और पवार परिवार का अगला सियासी कदम क्या होगा. शनिवार दोपहर मुंबई में एनसीपी के विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें सुनेत्रा पवार को विधायक दल का नेता चुना जाएगा. इसके बाद उनके उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का रास्ता साफ हो जाएगा.

यह भी पढ़ें: सुनेत्रा पवार संभालेंगी डिप्टी CM का पद, राज्यसभा जाने की तैयारी में अजित पवार के बड़े बेटे पार्थ

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ कहा है कि महायुति सरकार एनसीपी और पवार परिवार के हर फैसले के साथ खड़ी है. उन्होंने कहा, एनसीपी उपमुख्यमंत्री पद को लेकर जो भी फैसला लेगी, भाजपा और सरकार उसका समर्थन करेगी. हम अजित दादा के परिवार और पार्टी के साथ हैं.

Advertisement

शरद पवार ने सुनेत्रा पवार को लेकर क्या कहा?

उधर एनसीपी संस्थापक शरद पवार ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि उन्हें सुनेत्रा पवार के आज शपथ लेने की कोई जानकारी नहीं है और यह पार्टी का अंदरूनी फैसला है. वहीं, एनसीपी (शरद पवार गुट) के सूत्रों का कहना है कि पार्टी नेतृत्व और परिवार के कई सदस्य इस फैसले से अनजान थे.

यह भी पढ़ें: 'सत्ता की कमान BJP के हाथ में...', सुनेत्रा पवार को उपमुख्यमंत्री बनाए जाने के सवाल पर बोले नाना पटोले

सुनेत्रा पवार बारामती में 2024 का लोकसभा चुनाव जीता

सुनेत्रा पवार अब तक सक्रिय राजनीति में कम नजर आती थीं. 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बारामती सीट से चुनाव लड़ा था, जहां उनका मुकाबला उनकी ननद और एनसीपी (एसपी) सांसद सुप्रिया सुले से हुआ था. इस प्रतिष्ठित मुकाबले में सुनेत्रा पवार को हार का सामना करना पड़ा. इसके बाद उन्हें राज्यसभा भेजा गया.

यदि आज शपथ होती है, तो सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री बनेंगी. इसे न केवल एनसीपी बल्कि राज्य की राजनीति में भी एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है. साथ ही, अजित पवार के निधन के बाद पार्टी को स्थिरता देने की जिम्मेदारी भी अब सुनेत्रा पवार के कंधों पर होगी.

---- समाप्त ----