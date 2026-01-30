scorecardresearch
 
'सत्ता की कमान BJP के हाथ में...', सुनेत्रा पवार को उपमुख्यमंत्री बनाए जाने के सवाल पर बोले नाना पटोले

कांग्रेस नेता नाना पटोले ने सुनेत्रा पवार को उपमुख्यमंत्री बनाए जाने के सवाल पर प्रतिक्रिया दी है. नागपुर में उन्होंने राज्य सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार सोई हुई है और लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं. उन्होंने लाडकी बहन योजना और कर्ज माफी को लेकर भी सवाल उठाए.

पवार गुटों के एक होने पर नाना पटोले ने प्रतिक्रिया दी है (Photo: ITG/ @ogesh Vasant Pandey)
महाराष्ट्र की एनसीपी के नेता अजित पवार के प्लेन क्रैश में निधन के बाद प्रदेश की राजनीति में  घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है. एनसीपी पार्टी के नेता जल्द ही जिम्मेदारियों के बंटवारों को लेकर बैठक करने जा रही है. इस बीच कांग्रेस नेता नाना पटोले ने सुनेत्रा पवार को उपमुख्यमंत्री बनाए जाने के सवाल पर प्रतिक्रिया दी है. नागपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि सत्ता की कमान भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है और सही समय पर सही घटनाक्रम सामने आएगा.

सुनेत्रा पवार को उपमुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चाओं पर कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा कि सत्ता की कमान बीजेपी के हाथ में है. सही समय पर सही घटनाक्रम सामने आएगा. राज्य की सरकार सोई हुई है. लोग असुरक्षित हैं. हत्याएं और मारपीट हो रही है. इतने बड़े बहुमत का उपयोग किसलिए हो रहा है, यह अब देखना पड़ेगा.

लाडकी बहन योजना और कर्ज माफी पर सवाल

नाना पटोले ने कहा, “लाडकी बहन योजना पर आरोप लगाकर आम लोगों की मदद करने का दिखावा किया जा रहा है. कितने उद्योगपतियों के कर्ज माफ किए गए, यह भी बताया जाना चाहिए. किन बैंकों के कर्ज माफ हुए. आम जनता की मदद बीजेपी ने नहीं, कांग्रेस ने की है. इसलिए ऐसे आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं.”

सत्ता बीजेपी के हाथ में, जिम्मेदारी भी उसी की

सुनेत्रा पवार को उपमुख्यमंत्री बनाए जाने के सवाल पर उन्होंने दोहराया, “सत्ता की कमान बीजेपी के हाथ में है. सही समय पर सही घटनाक्रम सामने आएगा. राज्य की सरकार सोई हुई है. लोग असुरक्षित हैं. हत्याएं और मारपीट हो रही हैं. इतने बड़े बहुमत का उपयोग किसलिए हो रहा है, यह अब देखना पड़ेगा.”

दोनों राष्ट्रवादी गुटों के एक होने पर प्रतिक्रिया

दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (पवार गुट) के एक होने की संभावनाओं पर नाना पटोले ने कहा, “हमारी अपेक्षा है कि दोनों पवार साथ आएं. राजनीति अलग-अलग तरीके से चलती है. वे कहां रहें, यह उनका विषय है. लेकिन शरद पवार सक्रिय रहें, ऐसी उन्हें शुभकामनाएं हैं. अगले आठ दिनों में कुछ भी हो सकता है.”

यह भी पढ़ें: विरासत, आभा और अनुभव... अजित दादा की मौत के बाद NCP ने इन वजहों से चुना सुनेत्रा पवार का नेतृत्व

बीजेपी की भूमिका और स्थानीय निकाय चुनाव

नाना पटोले ने कहा, “देश स्तर पर बीजेपी की भूमिका देखें तो जो भी पार्टी उनके साथ होती है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक ऐसा ही चित्र दिखाई देता है. स्थानीय निकाय चुनाव होने चाहिए. उम्मीद थी कि अजित पवार को पिंपरी-चिंचवड़ और पुणे, तथा एकनाथ शिंदे को मुंबई और ठाणे का जिम्मा मिलेगा.”

उन्होंने आगे कहा, “इसके बाद मुख्यमंत्री ने 30 लाख करोड़ रुपये के निवेश का आंकड़ा बताया, जो सट्टे के आंकड़े जैसा लगता है.”

मुंबई महानगरपालिका और राजनीतिक माहौल

नाना पटोले ने कहा, “मुंबई महानगरपालिका में मीडिया के जरिए यह माहौल बनाया जा रहा था कि मेयर बीजेपी का ही होना चाहिए. इन राजनीतिक घटनाक्रमों को देखते हुए एकनाथ शिंदे और अजित पवार दोनों में राजनीतिक डर था. वहां ऐसी स्थिति बन गई थी. यह एक राजनीतिक बयान था, इस तरह की घटना होगी, ऐसा नहीं लगा था.”

कांग्रेस की स्थिति और कार्यकर्ताओं की भूमिका

उन्होंने साफ किया, “यह कांग्रेस की विफलता नहीं है, बल्कि स्थानीय व्यक्तियों की विफलता होती है. आम कार्यकर्ता अपना काम कर रहे हैं. सांसद और नेता जो कर रहे हैं, वह सही है.”

मेयर चुनाव और समीकरण

नाना पटोले ने कहा, “मेयर का चुनाव 10 तारीख को है. तब तक समीकरण बदलते रहते हैं, यह ठीक नहीं है. यह मामला पार्टी स्तर पर समाप्त होना चाहिए. यह एकमात्र महानगरपालिका है, जहां कांग्रेस सत्ता में आ सकती है.”

चंद्रपुर में गुटबाजी पर टिप्पणी

चंद्रपुर में गुटबाजी के सवाल पर नाना पटोले ने कहा कि राज्य नेतृत्व को यह विषय सुलझाना चाहिए. जो चल रहा है, वह ठीक नहीं है.

---- समाप्त ----
