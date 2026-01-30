scorecardresearch
 
सुनेत्रा पवार संभालेंगी डिप्टी CM का पद, राज्यसभा जाने की तैयारी में अजित पवार के बड़े बेटे पार्थ

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार के बड़े बेटे पार्थ को राज्यसभा भेज सकती है. वर्तमान में उनकी मां सुनेत्रा राज्यसभा सांसद हैं. वह महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनेंगी, जिसके बाद उन्हें अपनी राज्यसभा सीट खाली करनी पड़ेगी.

अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनेंगे और उनके बड़े बेटे पार्थ (R) राज्यसभा जाएंगे. (Photo: Instagram)
अजित पवार की विमान हादसे में आकस्मिक मृत्यु के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) का नेतृत्व कौन करेगा इसे लेकर ​तस्वीर अब करीब-करीब साफ हो चुकी है. उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम का पद स्वीकार करने पर हामी भर दी है. वह कल शाम शपथ ले सकती हैं. वर्तमान में सुनेत्रा राज्यसभा की सांसद हैं.

महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने के बाद उन्हें राज्यसभा सीट खाली करनी पड़ेगी. सूत्रों की मानें तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) अजित पवार के बड़े बेटे पार्थ को उनकी मां की जगह राज्यसभा भेजने की तैयारी में है. सुनेत्रा पवार को शुक्रवार को एनसीपी की विधायक दल की नेता चुन लिया गया. सूत्रों के अनुसार, सुनेत्रा का शपथ ग्रहण समारोह मुंबई राजभवन में शनिवार (30 जनवरी) शाम 5 बजे होगा. वह पुणे जिले की बारामती विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी लड़ेंगी, जो उनके पति अजित पवार के निधन के बाद खाली हुई है.

सूत्रों के मुताबिक प्रफुल पटेल को एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है. हालांकि, एनसीपी के नेताओं का एक बड़ा वर्ग मानता है कि सुनेत्रा को न केवल उपमुख्यमंत्री बनाना चाहिए बल्कि पार्टी की कमान भी संभालनी चाहिए. इससे एनसीपी के दोनों गुटों के फिर से एकजुट होने की अटकलें भी खत्म हो गई हैं. ऐसी संभावना जताई जा रही थी कि अजित पवार के निधन के बाद उनके नेतृत्व वाली एनसीपी का शरद पवार गुट वाली एनसीपी में विलय हो सकता है.

यह भी पढ़ें: सुनेत्रा पवार कल महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगी... मिल सकते हैं ये मंत्रालय

एनसीपी में फूट 2023 में तब पड़ी थी जब अजित पवार अधिकांश नेताओं के साथ अलग होकर महायुति में शामिल हो गए थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना शामिल हैं. अजित पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र विधानसभा में एनसीपी की सीटें घटकर फिलहाल 40 रह गई हैं. महाराष्ट्र के सबसे लंबे समय तक उपमुख्यमंत्री रहे अजित पवार महायुति सरकार में वित्त, योजना, उत्पाद शुल्क, खेल एवं युवा कल्याण (अतिरिक्त प्रभार) और अल्पसंख्यक विकास एवं औकाफ (अतिरिक्त प्रभार) विभागों का कार्यभार संभाल रहे थे.

हम NCP के फैसले के साथ: फडणवीस

नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, 'एनसीपी उपमुख्यमंत्री पद के लिए जो भी फैसला लेना होगा, वह लेगी और सरकार व भाजपा उस फैसले का समर्थन करेंगी.' उन्होंने आगे कहा, 'मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि हम अजित दादा के परिवार और एनसीपी के साथ खड़े हैं.' 

अजित पवार का विमान हादसे में निधन

अजित पवार का 28 जनवरी को बारामती में एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया था. इस हादसे में उनके साथ विमान में सवार चार अन्य लोगों की भी जान चली गई थी. उनका अंतिम संस्कार 29 जनवरी को बारामती में उनके पैतृक गांव में किया गया. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन अजित पवार के अंतिम संस्कार में शामिल होने बारामती पहुंचे थे.

