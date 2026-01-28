scorecardresearch
 
दो बार लैंडिंग की कोशिश और फिर क्रैश हुआ अजित पवार का विमान, जानें आखिरी पलों की पूरी टाइमलाइन

एक रिपोर्ट के मुताबिक, पुणे जिले के बारामती के पास धुंधभरी सुबह लैंडिंग के दौरान अजित पवार को लेकर जा रहा एक निजी Learjet 45 XR विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. फ्लाइट डेटा से दूसरी बार लैंडिंग की कोशिश और 'गो-अराउंड' मैन्युवर के संकेत मिले. रनवे के पास खुले खेत में विमान गिरा और क्रैश कर गया.

अजित पवार का विमान एयरपोर्ट पर लैंड करते वक्त दुर्घटनाग्रस्त हो गया. (Photo- ITG)
जनवरी की एक धुंधभरी सुबह पुणे जिले में बड़ा हादसा हो गया. महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार को लेकर जा रहा एक निजी विमान लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस हादसे में अजित पवार समेत कुल पांच लोगों की मौत हो गई. यह विमान Learjet 45 था, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर VT-SSK है. विमान दिल्ली की निजी कंपनी VSR द्वारा संचालित किया जा रहा था और आज सुबह बारामती के पास क्रैश हुआ.

इंडिया टुडे की ओपन-सोर्स इंटेलिजेंस (OSINT) टीम ने विमान से जुड़े फ्लाइट-ट्रैकिंग डेटा तक पहुंच बनाई और दो अलग-अलग कमर्शियल फ्लाइट डेटा प्लेटफॉर्म से इसकी पुष्टि की.

फ्लाइट डेटा के मुताबिक, विमान ने क्रैश से पहले बारामती एयरपोर्ट पर दूसरी बार लैंडिंग की कोशिश की थी.

फ्लाइट डेटा के अनुसार, विमान ने मुंबई से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद, सुबह करीब 7:56 बजे रडार पर दिखना शुरू किया. लगभग 8:10 बजे विमान पूरी तरह हवा में था. बारामती के पास पहुंचते समय, विमान लैंडिंग पाथ पर था, तभी सुबह करीब 8:37 बजे, एयरपोर्ट से लगभग 20 किलोमीटर पहले यह रडार से गायब हो गया.

Flightradar24 नाम के ओपन-सोर्स फ्लाइट ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म के डेटा के मुताबिक, विमान करीब दो मिनट बाद, सुबह 8:39 बजे फिर से रडार पर दिखाई दिया. फ्लाइट ट्रैक में विमान का रास्ता चक्कर लगाने जैसा नजर आता है, जो इस बात का संकेत देता है कि पायलट ने लैंडिंग रद्द कर दोबारा विमान को ऊंचाई पर ले गए, जिसे 'गो-अराउंड' मैन्युवर कहा जाता है. इसके बाद विमान सुबह करीब 8:43 बजे रडार से गायब हो गया.

इंडिया टुडे ने विमान की ऊंचाई और उड़ान के रास्ते, दोनों का एक साथ विश्लेषण किया. इससे साफ हुआ कि पहली बार रडार से गायब होने से पहले विमान लगातार नीचे आ रहा था, यानी लैंडिंग के लिए रनवे को अप्रोच कर रहा था.

जब विमान 8:39 बजे दोबारा रडार पर दिखा, तो उसकी ऊंचाई में बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो दूसरी बार लैंडिंग की कोशिश का संकेत है. घुमावदार रास्ता पूरा करने के बाद, विमान फिर से नीचे आने लगा. यह दूसरी बार टचडाउन की कोशिश थी लेकिन इसके कुछ ही पलों बाद विमान अंतिम बार रडार से गायब हो गया.

इंडिया टुडे ने सोशल मीडिया पर वायरल क्रैश वीडियो की जियोलोकेशन भी की. इससे यह पुष्टि हुई कि विमान बारामती एयरपोर्ट के रनवे से महज 50 मीटर की दूरी पर क्रैश हुआ. वीडियो में दिख रहे आसपास के मकान, जमीन का हल्का ऊंचा हिस्सा और पेड़ों का पैटर्न सैटेलाइट तस्वीरों से पूरी तरह मेल खाता है.

यह हादसा आज सुबह करीब 8:45 बजे बारामती रनवे के पास हुआ. वायरल वीडियो में खुले खेत में विमान का मलबा बिखरा हुआ और आग से उठता घना धुआं साफ देखा जा सकता है.

Ajit Pawar Plane Crash

दुर्घटनाग्रस्त विमान Learjet 45 XR मॉडल का था. यह एक मिड-साइज, ट्विन-इंजन बिजनेस जेट है, जिसे Bombardier Aerospace ने बनाया था. इसकी उड़ान क्षमता करीब 2,000 से 2,235 नॉटिकल मील तक है. यह विमान दिल्ली की कंपनी VSR Ventures Limited के स्वामित्व में था और आमतौर पर कॉर्पोरेट यात्राओं के लिए इस्तेमाल किया जाता था.

Learjet 45 को 1990 के दशक में बनाया गया था. इसे ‘सुपर-लाइट’ बिजनेस जेट कैटेगरी में Cessna Citation Excel जैसी विमानों को टक्कर देने के लिए डिजाइन किया गया था. इस विमान में ज्यादा जगह की बजाय तेज रफ्तार और बेहतर परफॉर्मेंस पर ज्यादा जोर दिया गया था, जो Learjet सीरीज की पहचान मानी जाती है.

