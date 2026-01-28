scorecardresearch
 
गम में डूबे CM-डिप्टी सीएम, हाथ जोड़े बैठी रहीं सुनेत्रा पवार... बारामती से आईं तस्वीरें

अजित पवार की पार्टी NCP महाराष्ट्र में बीजेपी-शिवसेना गठबंधन सरकार में शामिल है. एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने विमान हादसे की जांच शुरू कर दी है.

अजित पवार के निधन के बाद गम में डूबीं सुनेत्रा पवार (Photo: ITG)
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का बुधवार को प्लेन क्रैश में निधन हो गया. उनका विमान लैंडिंग के वक्त हादसे का शिकार हो गया, जिसके बाद अजित समेत कुल छह लोगों की मौत हो गई. अजित पवार के निधन के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार की तस्वीर सामने आई है.

अजित पवार के निधन से देशभर में शोक की लहर है. महाराष्ट्र की सियासत के लिए यह बहुत बड़ा झटका है. खुद उनकी पार्टी एनसीपी के भविष्य पर भी सवाल खड़े हो गए हैं. इस बीच एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को हाथ जोड़े बैठे देखा जा सकता है. उनके बगल में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को उदास बैठे देखा जा सकता है. वह कुर्सी पर सिर झुकाए बैठे हुए हैं. डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को भी उदास देखा जा सकता है. सुनेत्रा के एक तरफ देवेंद्र फडणवीस तो दूसरी तरफ राज्यपाल आचार्य देवव्रत को देखा जा सकता है.

बता दें कि बुधवार को अजित पवार का प्लेन लैंडिंग स्ट्रिप के बगल वाले इलाके में गिर गया था. लैंडिंग करते वक्त ही विमान का कंट्रोल गड़बड़ हो गया था. चश्मदीदों ने बताया कि लैंडिंग की कोशिश करते वक्त विमान लड़खड़ाया और पल भर में हादसे का शिकार हो गया. क्रैश होने के बाद करीब पांच धमाके हुए और विमान आग का गोला बन गया. हादसे के बाद प्लेन पूरी तरह से जल कर नष्ट हो गया और इसमें सवार सभी लोगों की मौत हो गई.

अजित पवार पांच फरवरी को पुणे में होने वाले जिला परिषद चुनावों के लिए चार रैलियों को संबोधित करने वाले थे. वे मुंबई से सुबह ही रवाने हुए थे.

अजित पवार के निधन के बाद NCP का क्या होगा?

इस स्थिति पर राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अजित पवार के निधन के बाद एनसीपी एक गंभीर नेतृत्व संकट का सामना कर सकती है, क्योंकि पार्टी में कोई स्पष्ट सेकेंड इन कमांड मौजूद नहीं है. पार्टी अपने सबसे लोकप्रिय नेता को खो चुका है और ऐसे में पार्टी के अस्तित्व, उसकी दिशा और संस्थापक शरद पवार के साथ भविष्य के समीकरणों पर सवाल खड़े हो गए. वहीं, शरद पवार का राज्यसभा कार्यकाल इस साल अप्रैल में समाप्त हो रहा है.

