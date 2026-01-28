सऊदी अरब से अजित पवार के लिए दुआएं... निधन की खबर पर भावुक हुए अबू आसिम आज़मी

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी लीडर अजित पवार की आज यानी बुधवार को प्लेन क्रैश हादसे में मौत हो गई. यह हादसा सूबे के बारामती के एक गांव में हुआ. प्लेन उस वक्त क्रैश हुआ, जब पायल लैंडिंग की कोशिश कर रहे थे. अजित पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया. अलग-अलग पार्टियों के नेता शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं.

और पढ़ें

इसी बीच, समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र यूनिट के अध्यक्ष और विधायक अबू आसिम आज़मी ने सोशल मीडिया के जरिए वीडियो करके अजित पवार की मौत पर दुख ज़ाहिर किया.

एसपी नेता मौजूदा वक्त में सऊदी अरब में हैं. उन्होंने कहा बताया कि मैं सो रहा था और मुझा जगाकर हादसे के बारे में जानकारी दी गई. इस दौरान वे बेहद इमोशनल नजर आए.

'पार्टी नहीं देखा, हमेशा सब की मदद की...'

अबू आसिम आजमी ने कहा, "मैं फिलहाल सऊदी अरब में हूं. मैं सो रहा था, मुझे जगाया गया और बेहद दुखद खबर मैंने सुनी. मेरे लिए बहुत ही अफसोस की बात है. अजित पवार जैसा इंसान, जिसने कभी नहीं देखा कि कौन किस पार्टी का है. उन्होंने हमेशा सब की मदद की."

उन्होंने आगे कहा, "मैं समझता हूं कि अजित पवार साहब अपनी जिंदगी में कभी शायद पूरी नींद सो भी नहीं पाए. लोगों की सेवा करना, त्वरित एक्शन लेना. आज अजित पावर नहीं है, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है. उनके साथ जितने लोग गए, मेरी पूरी सहानुभूति उनके साथ है. उनके परिवार के साथ मेरी सहानुभूति है."

Advertisement

'महाराष्ट्र की सियासत का बड़ा नुकसान...'

अबू आसिम आजमी ने कहा कि यह दुख सहने काबिल नहीं है. महाराष्ट्र की राजनीति में यह बहुत बड़ा नुकसान है. मैं दुआ करता हूं कि ईश्वर-अल्लाह उन्हें शांति दे. उनके परिवार वालों को दुख सहने की तौफीक दे.

यह भी पढ़ें: अजित पवार के प्राइवेट चार्टर की स्टाफ पिंकी माली की भी दर्दनाक मौत, तीसरी बार फ्लाइट में थीं साथ, पिता NCP नेता

ममता बनर्जी ने की जांच की मांग

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अजीत पवार की मौत में गड़बड़ी का इशारा किया है और प्लेन क्रैश की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है.

उन्होंने कहा, “हमें अजीत पवार की मौत की ठीक से जांच की ज़रूरत है, जिसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट करे. वह सत्ताधारी राजनीतिक पार्टी से करीब से जुड़े हुए थे. दूसरी पार्टी के किसी शख्स ने तो यह भी दावा किया था कि अजित पवार बीजेपी का साथ छोड़ देंगे.”

---- समाप्त ----