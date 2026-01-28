scorecardresearch
 
अजित पवार के प्राइवेट चार्टर की स्टाफ पिंकी माली की भी दर्दनाक मौत, तीसरी बार फ्लाइट में थीं साथ, पिता NCP नेता

हादसे से एक रात पहले ही पिंकी माली ने अपने परिवार से संपर्क किया और उन्हें बताया था कि वह अगले दिन बारामती के लिए रवाना होंगी. परिवार का कहना है कि अजित पवार ने खुद भी उनसे बातचीत की थी. महाराष्ट्र सरकार की ओर से परिवार को आश्वासन दिया गया है कि पिंकी माली की अस्थियां मुंबई लाकर अंतिम संस्कार किया जाएगा.

पिंकी माली ने हादसे से पहले की थी पिता से बात
पिंकी माली ने हादसे से पहले की थी पिता से बात

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के प्राइवेट चार्टर विमान के हादसे में मारे गए लोगों में एक नाम पिंकी माली भी शामिल है. पिंकी माली विमान में फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में थीं और यह उनके अजित पवार के साथ चौथी उड़ान थी.

पिंकी माली कौन थीं?

पिंकी माली मुंबई के वर्ली इलाके में रहती थीं. उनके पिता शिवकुमार माली भी एनसीपी के कार्यकर्ता हैं. परिवार के अनुसार, पिंकी ने हादसे से एक रात पहले ही घर वालों को कॉल कर बताया था कि वह बारामती के लिए रवाना होने वाली हैं. इस दौरान अजित पवार ने भी पिंकी के पिता से बात की और परिवार को भरोसा दिलाया कि उनकी बेटी सुरक्षित है.

पिंकी माली का पेशेवर अनुभव भी उल्लेखनीय था. उनके परिवार ने बताया कि पिंकी ने पहले भी कई राजनीतिक और कॉर्पोरेट यात्राओं में काम किया था. उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के साथ भी उड़ान भरी थी और सांसद चंद्रशेखर बावनकुले की जानकारी के अनुसार पिंकी के पास इस क्षेत्र में व्यापक अनुभव था. पिंकी के निधन की खबर ने उनके रिहायशी समाज और सहकर्मियों को गहरा शोक दिया. 

बता दें कि पिंकी माली का यह चौथा फ्लाइट अनुभव भी खास था क्योंकि वह अजित पवार के साथ लगातार काम कर रही थीं. हादसे में उनके और पवार के निधन ने न केवल उनके परिवार को तोड़ा, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति और एयर ट्रैवल सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

सुबह हुआ दर्दनाक हादसा 

गौरतलब है कि बुधवार सुबह महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की यात्रा एक भारी हादसे में बदल गई जब उनका चार्टर्ड विमान लैंडिंग के प्रयास के दौरान बारामती एयरपोर्ट के पास क्रैश हो गया. इस दुर्घटना में पवार के अलावा चार अन्य लोग भी मारे गए विमान में सवार कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं बच पाया. 

घटना सुबह लगभग 08:45 बजे हुई जब Learjet 45XR (रजिस्ट्रेशन VT‑SSK) नामक चार्टर्ड जेट मुंबई से बारामती के लिए आ रहा था. विमान नॉन‑शेड्यूल्ड चार्टर सेवा का हिस्सा था और इसे दिल्ली स्थित VSR Aviation (VSR Ventures Pvt Ltd) नाम की कंपनी ऑपरेट कर रही थी.

विमान लैंडिंग के दौरान रनवे 11 के पास अपनी अप्रोच के समय नियंत्रण खो बैठा और लैंडिंग से पहले जमीन से टकरा गया, जिससे विमान में जोरदार विस्फोट और आग लग गई. मौके पर मौजूद अधिकारियों और स्थानीय लोगों ने बताया कि हादसे के बाद विमान में से कई धमाके सुनाई दिए और पूरी उड़ान आग की लपटों में घिर गई. 

