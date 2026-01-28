अजित पवार के प्राइवेट चार्टर की स्टाफ पिंकी माली की भी दर्दनाक मौत, तीसरी बार फ्लाइट में थीं साथ, पिता NCP नेता

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के प्राइवेट चार्टर विमान के हादसे में मारे गए लोगों में एक नाम पिंकी माली भी शामिल है. पिंकी माली विमान में फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में थीं और यह उनके अजित पवार के साथ चौथी उड़ान थी.

और पढ़ें

पिंकी माली कौन थीं?

पिंकी माली मुंबई के वर्ली इलाके में रहती थीं. उनके पिता शिवकुमार माली भी एनसीपी के कार्यकर्ता हैं. परिवार के अनुसार, पिंकी ने हादसे से एक रात पहले ही घर वालों को कॉल कर बताया था कि वह बारामती के लिए रवाना होने वाली हैं. इस दौरान अजित पवार ने भी पिंकी के पिता से बात की और परिवार को भरोसा दिलाया कि उनकी बेटी सुरक्षित है.

पिंकी माली का पेशेवर अनुभव भी उल्लेखनीय था. उनके परिवार ने बताया कि पिंकी ने पहले भी कई राजनीतिक और कॉर्पोरेट यात्राओं में काम किया था. उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के साथ भी उड़ान भरी थी और सांसद चंद्रशेखर बावनकुले की जानकारी के अनुसार पिंकी के पास इस क्षेत्र में व्यापक अनुभव था. पिंकी के निधन की खबर ने उनके रिहायशी समाज और सहकर्मियों को गहरा शोक दिया.

Advertisement

बता दें कि पिंकी माली का यह चौथा फ्लाइट अनुभव भी खास था क्योंकि वह अजित पवार के साथ लगातार काम कर रही थीं. हादसे में उनके और पवार के निधन ने न केवल उनके परिवार को तोड़ा, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति और एयर ट्रैवल सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

सुबह हुआ दर्दनाक हादसा



गौरतलब है कि बुधवार सुबह महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की यात्रा एक भारी हादसे में बदल गई जब उनका चार्टर्ड विमान लैंडिंग के प्रयास के दौरान बारामती एयरपोर्ट के पास क्रैश हो गया. इस दुर्घटना में पवार के अलावा चार अन्य लोग भी मारे गए विमान में सवार कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं बच पाया.

घटना सुबह लगभग 08:45 बजे हुई जब Learjet 45XR (रजिस्ट्रेशन VT‑SSK) नामक चार्टर्ड जेट मुंबई से बारामती के लिए आ रहा था. विमान नॉन‑शेड्यूल्ड चार्टर सेवा का हिस्सा था और इसे दिल्ली स्थित VSR Aviation (VSR Ventures Pvt Ltd) नाम की कंपनी ऑपरेट कर रही थी.

विमान लैंडिंग के दौरान रनवे 11 के पास अपनी अप्रोच के समय नियंत्रण खो बैठा और लैंडिंग से पहले जमीन से टकरा गया, जिससे विमान में जोरदार विस्फोट और आग लग गई. मौके पर मौजूद अधिकारियों और स्थानीय लोगों ने बताया कि हादसे के बाद विमान में से कई धमाके सुनाई दिए और पूरी उड़ान आग की लपटों में घिर गई.

---- समाप्त ----