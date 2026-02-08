scorecardresearch
 
RSS के 100 साल, जैकी श्रॉफ-अक्षय कुमार समेत कई सितारे हुए शामिल

'संघ की 100 सालों की यात्रा- नए क्षितिज' कार्यक्रम में कई बॉलीवुड कलाकारों ने शिरकत की. जैकी श्रॉफ, करण जौहर, अक्षय कुमार और अनन्या पांडे इस कार्यक्रम में शामिल हुए. पहले दिन के सत्र में सलमान खान और रणबीर कपूर नजर आए थे.

RSS के कार्यक्रम में करण जौहर और अनन्या पांडे (Photo: ITG)
मुंबई के वर्ली स्थित नेहरू सेंटर ऑडिटोरियम में रविवार को 'मुंबई व्याख्यानमाला' का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का दूसरा दिन 'संघ की 100 सालों की यात्रा- नए क्षितिज' पर केंद्रित रहा. इस दौरान बॉलीवुड के कई एक्टर और एक्ट्रेसेस भी कार्यक्रम में नजर आए.

दिग्गज एक्टर जैकी श्रॉफ संघ के कार्यक्रम में पहुंचे. इस दौरान उन्होंने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा. जैकी सिर पर खाकी टोपी लगाए नजर आए, जो संघ की पारंपरिक वेशभूषा का प्रतीक है. 

बॉलीवुड के मशहूर फिल्म निर्माता करण जौहर और एक्ट्रेस अनन्या पांडे भी संघ के इस कार्यक्रम में शामिल हुए. बॉलीवुड के 'खिलाड़ी' अक्षय कुमार भी इस खास मौके पर मौजूद रहे. उनके साथ मराठी और हिंदी सिनेमा के दिग्गज महेश मांजरेकर और अभिनेता सुबोध भावे भी दिखाई दिए.

महाराष्ट्र कैडर के प्रभावशाली IAS दंपत्ति- मिलिंद म्हाइस्कर और मनीषा म्हाइस्कर भी कार्यक्रम का हिस्सा बने.

शताब्दी वर्ष और संघ का विजन

'100 इयर्स ऑफ संघ जर्नी- न्यू होराइजन्स' विषय पर आयोजित इस दो दिवसीय कार्यक्रम का मकसद संघ के पिछले एक दशक के कामों का अवलोकन करना है. साथ ही, भविष्य के भारत के लिए एक नया खाका पेश करना है. इससे पहले, शनिवार को संघ संचालक डॉ. मोहन भागवत ने पहले दिन के सत्र को संबोधित किया था, जिसमें सलमान खान और रणबीर कपूर जैसे सितारे भी शामिल हुए थे.

