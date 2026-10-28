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KBC: बजरंगबली की भक्त है रणबीर-आलिया की 4 साल की बेटी, अमिताभ बच्चन की आवाज में सुनती है हनुमान चालीसा

रामायण की टीम ने 'कौन बनेगा करोड़पति' में अपनी फिल्म का प्रमोशन किया. इस दौरान रणबीर ने बताया कि वो और उनकी नन्ही बेटी राहा सुबह उठकर सबसे पहले अमिताभ बच्चन की आवाज में 'हनुमान चालीसा' सुनते हैं.

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रामायण की कास्ट से मिले बिग बी (Photo: ITGD)
रामायण की कास्ट से मिले बिग बी (Photo: ITGD)

रणबीर कपूर और साई पल्लवी स्टारर फिल्म 'रामायण' जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी फिल्म 5 नवंबर को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी. 'रामायण' की रिलीज से पहले पूरी टीम प्रमोशन में बिजी है. रणबीर कपूर और साई पल्लवी ने अमिताभ बच्चन के शो 'कौन बनेगा करोड़पति' में जाकर भी फिल्म का प्रमोशन किया. 

रणबीर ने खोला दिलचस्प राज

अमिताभ बच्चन के सामने रणबीर कपूर ने अपना दिलचस्प मॉर्निंग रूटीन शेयर किया. उन्होंने बताया कि वो और उनकी नन्ही बेटी राहा कपूर सुबह उठकर सबसे पहले अमिताभ की गाई 'हनुमान चालीसा' सुनते हैं और उसके बाद ही बाकी काम करते हैं. 

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रणबीर कपूर बोले- जबसे मेरी बेटी राहा पैदा हुई है, ऐसा कोई भी दिन नहीं बीता है जब हम अपनी सुबह आपके गाए हुए हनुमान चालीसा से शुरू नहीं करते हैं. वो हमारे दिल के बहुत करीब है. ये सुनकर अमिताभ बच्चन खुशी से कहते हैं- वाह क्या बात है. 

आलिया संग रिश्ते पर क्या बोले रणबीर?

रणबीर कपूर ने केबीसी में आलिया भट्ट संग अपनी खुशहाल शादी पर भी बात की. अपनी शादी पर रणबीर ने कहा- हमारे रिश्ते की जो जड़ है, वो दोस्ती है. मैं हमेशा से ये मानता हूं कि प्रेम एक रिश्ते को जोड़ता है. विश्वास एक रिश्ते को मजबूत बनाता है और सम्मान एक रिश्ते को कायम रखता है. शादी में मुझे लगता है कि यही सबसे ज्यादा जरूरी है. 

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रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की बात करें तो उन्होंने साल 2022 में इंटीमेट वेडिंग की थी. शादी के बाद आलिया और रणबीर ने नवंबर 2022 को अपनी लिटिल प्रिंसेस राहा का वेलकम किया था. रणबीर और आलिया अपनी नन्ही बेटी के काफी क्लोज हैं. 

रामायण की बात करें तो फिल्म 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. फिल्म में रणबीर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता और यश रावण की भूमिका में नजर आएंगे. 

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