झारखंड कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक करेंगे खड़गे, जानिए किन रणनीतियों पर होगी चर्चा

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बुधवार शाम को एक अहम बैठक करने वाले हैं. इस मीटिंग में झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, मंत्रीगण, सांसद समेत अन्य नेता शामिल होंगे.

विधायक दल नेता प्रदीप यादव, चारों मंत्री- राधा कृष्ण किशोर , दीपिका पांडे सिंह, इरफान अंसारी और शिल्पी नेहा तिर्की समेत प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश भी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे.

खड़गे की अगुवाई में होने वाली ये बैठक कई मायने में अहम है. इस दौरान मनरेगा के नाम बदलने से जुड़े टास्क, संगठन सृजन कार्यक्रम, सांगठनिक मजबूती, पार्टी की प्राथमिकता और कांग्रेस समर्थित सरकार वाले राज्यों की राजनीति पर चर्चा की जाएगी.

विधायकों के मुद्दों पर हो सकती है बात

कांग्रेस के अध्यक्ष कई राज्यों के साथ अलग-अलग मीटिंग करने वाले हैं. लेकिन झारखंड के मायने से ये बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि यहां कांग्रेस सीधे सरकार में शामिल है. बीते दिनों में पार्टी के पांच विधायकों ने केसी वेणुगोपाल समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं और खुद अध्यक्ष से मुलाकात की थी, इस बैठक में इसे लेकर भी बात हो सकती है.

बता दें कि कांग्रेस के पांच विधायकों ने दिल्ली दरबार में ये गुहार लगाई थी कि पार्टी के कोटे से सरकार में शामिल मंत्री उनकी बात नहीं सुनते. विधायकों का ये भी कहना था कि क्योंकि ये गठबंधन की सरकार है तो मंत्री पद में turnkey के आधार पर मौका दिया जाना चाहिए.

बीजेपी ने ली कांग्रेस की चुटकी

वहीं, कांग्रेस नेताओं के मंत्रियों पर आरोप सामने आने के बाद बीजेपी ने निशाना साधा. बीजेपी ने कहा कि अगर अपने ही सरकार में मंत्री विधायकों की नहीं सुनते तो आम लोगों की बिसात ही क्या है. गवर्नेंस का पता इससे साफ चलता है कि जनता और सरकार के बीच कितनी बड़ी खाई है.

