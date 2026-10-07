कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम! कुलगाम से 5 आतंकी मददगार गिरफ्तार, भारी मात्रा में पिस्तौल और ग्रेनेड बरामद

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम पुलिस ने 9RR और 18 बटालियन सीआरपीएफ के साथ मिलकर पांच आतंकी सहयोगियों को गिरफ्तार किया है. इनके पास से हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है. बरामद सामान में 2 पिस्तौल, 3 मैगजीन, 9 एमएम के 40 राउंड और 3 ग्रेनेड शामिल हैं. यह सब खुरवान चादर, कुलगाम से मिला है. पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.

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पुलिस को एक भरोसेमंद सूचना मिली थी. इसी सूचना के आधार पर कुलगाम पुलिस, 9RR और 18 बटालियन सीआरपीएफ ने मिलकर कार्रवाई की. इस कार्रवाई में पांच लोगों को पकड़ा गया. आतंकी सहयोगी उन लोगों को कहा जाता है जो खुद हमला नहीं करते, लेकिन आतंकियों की किसी न किसी तरह मदद करते हैं. इन पांचों पर ऐसे ही सहयोगी होने का आरोप है, और इनके पास से हथियार व गोला बारूद मिला है.

गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान इस तरह हुई है. पहला नाम तजमुल हुसैन मीर का है, जो मंजूर अहमद मीर के बेटे हैं और गुफबाल के रहने वाले हैं. दूसरा नाम रहमत अली नाइकू का है, जो गुलाम हसन नाइकू के बेटे हैं और खुरवान के रहने वाले हैं. तीसरे आरोपी तहरीम अहमद भट हैं, जो मुश्ताक अहमद भट के बेटे हैं और खुरवान के रहने वाले हैं. चौथे आरोपी मंजूर अहमद भट हैं, जो गुलाम हसन भट के बेटे हैं और खुरवान चादर के रहने वाले हैं. पांचवें आरोपी किफायत अहमद डार हैं, जो अब्दुल रशीद डार के बेटे हैं और कुलगाम के मलतलहामा के रहने वाले हैं.

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इस मामले में कानून की संबंधित धाराओं के तहत थाना कुलगाम में केस दर्ज किया गया है. केस दर्ज होने के बाद आगे की जांच शुरू कर दी गई है. जांच जारी है और इस बारे में ज्यादा जानकारी जांच पूरी होने पर ही साफ हो पाएगी.

कुलगाम पुलिस, 9RR और 18 बटालियन सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में पांच आतंकी सहयोगी पकड़े गए हैं. ये सभी गुफबाल, खुरवान, खुरवान चादर और कुलगाम के मलतलहामा इलाके के रहने वाले बताए गए हैं. मामला दर्ज हो चुका है और पुलिस आगे की जांच कर रही है.

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